SGV Freiberg sichert sich in Fulda die Vizemeisterschaft

Die Partie begann mit Vorteilen für die Gastgeber. Fulda kam früh zu ersten gefährlichen Aktionen und setzte Freiberg vor allem über hohe Bälle und zweite Bälle unter Druck. Der SGV musste mehrfach im eigenen Strafraum klären und wirkte in dieser Phase vor allem in Umschaltsituationen gefährdet. Offensiv kam Freiberg zunächst nur über Standards und schnelle Gegenstöße in Ansätze, ohne daraus klare Möglichkeiten zu entwickeln.

Mit zunehmender Spielzeit fand Freiberg besser in die Begegnung, ohne sie vollständig an sich zu ziehen. In der 42. Minute fiel dann die Führung: Gal Grobelnik vollendete eine Kombination im Strafraum und traf zum 1:0. Der Treffer gab dem SGV in einer bis dahin offenen Partie den entscheidenden Vorteil. Kurz vor der Pause bot sich nach einer Ecke sogar noch eine weitere Gelegenheit, doch es blieb beim knappen Vorsprung.

Druckphase und Unterzahl

Nach dem Seitenwechsel verlagerte sich das Spiel immer stärker in die Freiberger Hälfte. Fulda drängte auf den Ausgleich, kam zu mehreren Abschlüssen und verzeichnete insbesondere über die linke Seite seine gefährlichsten Momente. Freiberg verteidigte mit großem Einsatz, ließ aber die nötige Ruhe im eigenen Spiel vermissen. In der 80. Minute verschärfte sich die Lage zusätzlich, als Tim Schmidt die Rote Karte sah. In Unterzahl musste der SGV die Schlussphase überstehen.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Trotz des steigenden Drucks gelang Fulda der Ausgleich nicht. Stattdessen fiel in der Nachspielzeit die Entscheidung zugunsten Freibergs. Nachdem Meghôn Valpoort eine große Gelegenheit noch nicht nutzen konnte, traf Matt-Brahan Zié in der 90.+3 Minute zum 2:0. Kurz zuvor hatte Fulda durch die Gelb-Rote Karte gegen Kevin Hillmann ebenfalls einen Spieler verloren. Der SGV brachte den Vorsprung anschließend über die Zeit und sicherte sich einen Arbeitssieg, der im Gesamtbild verdient wirkte. Für Freiberg bedeutet dieser Erfolg nicht nur drei Punkte, sondern die endgültige Bestätigung einer starken Saison auf Platz zwei.