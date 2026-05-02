SGV Freiberg sichert sich in Fulda die Vizemeisterschaft

Der SGV Freiberg hat am drittletzten Spieltag der Regionalliga Südwest einen Auswärtssieg mit doppelter Wirkung eingefahren. Das 2:0 bei der SG Barockstadt Fulda Lehnerz sicherte der Mannschaft die Vizemeisterschaft auch rechnerisch. Gleichzeitig steht fest, dass die SG Sonnenhof Großaspach nicht mehr von Platz eins zu verdrängen ist. Freiberg beendet damit das Titelrennen zwar endgültig als Zweiter, hat sich im Schlussspurt aber zumindest den wichtigsten verbliebenen Ertrag gesichert.
Schwieriger Beginn
Die Partie begann mit Vorteilen für die Gastgeber. Fulda kam früh zu ersten gefährlichen Aktionen und setzte Freiberg vor allem über hohe Bälle und zweite Bälle unter Druck. Der SGV musste mehrfach im eigenen Strafraum klären und wirkte in dieser Phase vor allem in Umschaltsituationen gefährdet. Offensiv kam Freiberg zunächst nur über Standards und schnelle Gegenstöße in Ansätze, ohne daraus klare Möglichkeiten zu entwickeln.
Grobelnik trifft vor der Pause
Mit zunehmender Spielzeit fand Freiberg besser in die Begegnung, ohne sie vollständig an sich zu ziehen. In der 42. Minute fiel dann die Führung: Gal Grobelnik vollendete eine Kombination im Strafraum und traf zum 1:0. Der Treffer gab dem SGV in einer bis dahin offenen Partie den entscheidenden Vorteil. Kurz vor der Pause bot sich nach einer Ecke sogar noch eine weitere Gelegenheit, doch es blieb beim knappen Vorsprung.
Druckphase und Unterzahl
Nach dem Seitenwechsel verlagerte sich das Spiel immer stärker in die Freiberger Hälfte. Fulda drängte auf den Ausgleich, kam zu mehreren Abschlüssen und verzeichnete insbesondere über die linke Seite seine gefährlichsten Momente. Freiberg verteidigte mit großem Einsatz, ließ aber die nötige Ruhe im eigenen Spiel vermissen. In der 80. Minute verschärfte sich die Lage zusätzlich, als Tim Schmidt die Rote Karte sah. In Unterzahl musste der SGV die Schlussphase überstehen.
Entscheidung in der Nachspielzeit
Trotz des steigenden Drucks gelang Fulda der Ausgleich nicht. Stattdessen fiel in der Nachspielzeit die Entscheidung zugunsten Freibergs. Nachdem Meghôn Valpoort eine große Gelegenheit noch nicht nutzen konnte, traf Matt-Brahan Zié in der 90.+3 Minute zum 2:0. Kurz zuvor hatte Fulda durch die Gelb-Rote Karte gegen Kevin Hillmann ebenfalls einen Spieler verloren. Der SGV brachte den Vorsprung anschließend über die Zeit und sicherte sich einen Arbeitssieg, der im Gesamtbild verdient wirkte. Für Freiberg bedeutet dieser Erfolg nicht nur drei Punkte, sondern die endgültige Bestätigung einer starken Saison auf Platz zwei.