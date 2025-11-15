SGV Freiberg patzt, SG Sonnenhof und Sandhausen siegen in Unterzahl



Ein zähes Spitz-gegen-Keller-Duell ohne Tore, in dem SGV Freiberg trotz Feldvorteilen gegen das dichte Bollwerk von Bayern Alzenau nicht durchkam. Beide Seiten blieben im letzten Drittel ohne die nötige Präzision. ---



FSV Frankfurt startete wuchtig und ging durch Cas Peters (9.) früh in Führung, doch Tim Korzuschek (35.) stellte für SG Barockstadt noch vor der Pause auf Remis. Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide, klare Chancen blieben selten. ---



SV Sandhausen setzte durch Kwabenaboye Appiah Schulz (8.) einen frühen Nadelstich und verteidigte den Vorsprung mit viel Disziplin. Trotz Gelb-Rot gegen Pablo Zahnen-Martinez (75.) geriet der knappe Auswärtssieg nicht mehr ernsthaft in Gefahr. ---



Kickers Offenbach traf durch Keanu Staude (32.), ehe KSV Hessen Kassel spät antwortete: Benjamin Girth (81.) rettete den Hausherren einen Punkt. In einer intensiven Schlussphase blieb die Partie bis zum Abpfiff offen. ---



Nach der frühen Roten Karte gegen Laurin Tost (11./Notbremse) brachte Serkan Firat (45.+1) TSV Steinbach Haiger in Front, ehe Hasan Pepic (61.) für Bahlingen ausglich; kurz darauf sah Aaron Manu (60./Notbremse) ebenfalls Rot. In Gleichzahl setzte sich die Effizienz der Gäste durch, Eros Dacaj (71.) entschied die Begegnung. ---



TSV Schott Mainz belohnte sich spät durch Alexander Luigi Rimoldi (72.), doch SV Eintracht Trier antwortete in der Schlussphase per Tim Sausen (88.). Insgesamt ein gerechtes Remis mit Chancen auf beiden Seiten. ---



Mert Tasdelen (11.) eröffnete für SG Sonnenhof Großaspach, Flamur Berisha (24.) glich für die SV Stuttgarter Kickers aus; Loris Maier drehte die Partie mit einem Doppelpack (39., 80.). Die Gastgeber spielten den Sieg trotz Gelb-Rot für Tasdelen (52.) abgeklärt nach Hause. ---

Morgen, 14:00 Uhr SC Freiburg SC Freiburg II FSV Mainz 05 Mainz 05 II 14:00



SC Freiburg II (23 Punkte, 36:37) trifft auf FSV Mainz 05 II (28 Punkte, 28:20). Die Gastgeber suchen Balance nach vorn, der Verfolger will seine Effizienz im Strafraum bestätigen. SC Freiburg II (23 Punkte, 36:37) trifft auf FSV Mainz 05 II (28 Punkte, 28:20). Die Gastgeber suchen Balance nach vorn, der Verfolger will seine Effizienz im Strafraum bestätigen.



FC-Astoria Walldorf (27 Punkte, 33:30) spielt gegen TSG Balingen (15 Punkte, 22:37). Der Favorit verfügt über mehr Punkte und Offensivpower, der Aufsteiger muss die Räume eng halten und auf Umschaltmomente setzen.