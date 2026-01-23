SGV Freiberg: Nach Toreshow wartet Prüfstein VfR Aalen

Der nächste Gradmesser folgt am morgigen Samstag um 14 Uhr beim VfR Aalen. Der Oberliga-Zweite (45 Punkte, 40:10 Tore) sitzt dem Spitzenreiter VfR Mannheim (ebenfalls 45 Punkte) im Nacken – ein Gegner, der Intensität und Organisation verlangt und damit genau die Art Prüfung bietet, die ein Regionalliga-Primus in dieser Phase sucht. Und schon am Donnerstag kommender Woche wartet mit dem Auswärtstest beim FC Bayern München II der nächste Härtetest: viel Ball, viel Rhythmus, wenig Geduld. Für Freiberg sind das die Spiele, in denen eine Winterform mehr sein muss als ein Ergebnis – nämlich eine Haltung.

Am Samstag setzte der SGV beim 7:2 beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen, dem Vorletzten der Oberliga Baden-Württemberg, ein Ausrufezeichen – auch wenn die frühe Führung der Gastgeber kurz stutzig machte. Schon nach zwei Minuten traf Andre Sirianni zum 1:0, doch Freiberg beantwortete den Weckruf mit einer Welle an Konsequenz: Diamant Lokaj glich aus (14.), Marco Kehl-Gómez drehte das Spiel (18.), Matt-Brahan Zié erhöhte (21.), Abou Ballo stellte noch vor der Pause auf 1:4 (35.). Nach dem Wechsel wurde es unter Schiedsrichter Janik Wieland deutlich: Gal Grobelnik traf doppelt (49., 55.), dazwischen schob Karlo Kuranyi zum 1:6 ein (52.). Bietigheim kam durch Onesi Kuengienda noch zum 2:7 (78.) – ein Tor, das am Gesamtbild wenig änderte: Freiberg blieb zielstrebig, effizient, wach.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________