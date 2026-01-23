Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Imago Images
SGV Freiberg: Nach Toreshow wartet Prüfstein VfR Aalen
Der Regionalliga-Tabellenführer gastiert beim Zweiten der Oberliga.
Die Wintervorbereitung des SGV Freiberg wirkt bislang wie eine Fortsetzung der Hinrunde mit anderen Mitteln: viel Tempo, klare Abläufe – und ein Selbstverständnis, das zum Tabellenführer der Regionalliga Südwest passt. Mit 41 Punkten und 43:18 Toren liegt Freiberg nach 20 Spielen knapp vor der SG Sonnenhof Großaspach (40 Punkte) und schärft nun im Testbetrieb die Klinge für den zweiten Saisonabschnitt.
Am Samstag setzte der SGV beim 7:2 beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen, dem Vorletzten der Oberliga Baden-Württemberg, ein Ausrufezeichen – auch wenn die frühe Führung der Gastgeber kurz stutzig machte. Schon nach zwei Minuten traf Andre Sirianni zum 1:0, doch Freiberg beantwortete den Weckruf mit einer Welle an Konsequenz: Diamant Lokaj glich aus (14.), Marco Kehl-Gómez drehte das Spiel (18.), Matt-Brahan Zié erhöhte (21.), Abou Ballo stellte noch vor der Pause auf 1:4 (35.). Nach dem Wechsel wurde es unter Schiedsrichter Janik Wieland deutlich: Gal Grobelnik traf doppelt (49., 55.), dazwischen schob Karlo Kuranyi zum 1:6 ein (52.). Bietigheim kam durch Onesi Kuengienda noch zum 2:7 (78.) – ein Tor, das am Gesamtbild wenig änderte: Freiberg blieb zielstrebig, effizient, wach.
Der nächste Gradmesser folgt am morgigen Samstag um 14 Uhr beim VfR Aalen. Der Oberliga-Zweite (45 Punkte, 40:10 Tore) sitzt dem Spitzenreiter VfR Mannheim (ebenfalls 45 Punkte) im Nacken – ein Gegner, der Intensität und Organisation verlangt und damit genau die Art Prüfung bietet, die ein Regionalliga-Primus in dieser Phase sucht. Und schon am Donnerstag kommender Woche wartet mit dem Auswärtstest beim FC Bayern München II der nächste Härtetest: viel Ball, viel Rhythmus, wenig Geduld. Für Freiberg sind das die Spiele, in denen eine Winterform mehr sein muss als ein Ergebnis – nämlich eine Haltung.