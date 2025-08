SGV Freiberg nach Pokalerfolg: "Es wird ein hart umkämpftes Spiel"

Kurz vor der Pause sorgten Gal Grobelnik per Strafstoß (42.) und Marius Köhl (44.) für klare Verhältnisse. Der favorisierte SGV nutzte seine Chancen konsequent und stellte die Weichen früh auf Sieg. In der zweiten Hälfte ließ die Mannschaft nichts mehr anbrennen – im Gegenteil. „In der zweiten Halbzeit hat der VfR Heilbronn gefühlt keinen einzigen Angriff nach vorne oder einen Torabschluss“, stellte Lushtaku fest. Grobelnik erhöhte nach 58 Minuten auf 3:0, Tino Bradara setzte in der 76. Minute den Schlusspunkt.

Selbstvertrauen vor dem schweren Auswärtsspiel

Nach dem gelungenen Saisonstart mit dem 3:0 gegen den SC Freiburg II und dem Pflichtsieg im Pokal wartet am Samstag nun ein erster echter Härtetest auf die Freiberger. Der FSV Frankfurt besiegte zum Auftakt den Drittliga-Absteiger SV Sandhausen mit 2:1. „FSV Frankfurt ist eine gute Mannschaft, das hat man gegen Sandhausen gesehen“, betonte Lushtaku. Er erwartet einen offenen Schlagabtausch: „Es wird ein hart umkämpftes Spiel. Der FSV hat sehr gute Einzelspieler, aber wir haben auch sehr gute Einzelspieler in der Offensive.“

Volle Kaderstärke zum zweiten Spieltag

Personell kann der SGV am Bornheimer Hang wohl aus dem Vollen schöpfen. „Es werden alle Spieler an Bord sein“, kündigte Lushtaku an. Die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel läuft konzentriert weiter: „Wir werden voll fokussiert in das Spiel gehen. Wir haben jetzt noch ein paar Trainingseinheiten, dass wir uns vorbereiten können.“ Nach zwei Pflichtspielsiegen in Folge reist Freiberg mit viel Selbstvertrauen nach Frankfurt.