SGV Freiberg mit drittem Sieg: "Da hatten wir sie voll im Griff"

Schwieriger Beginn, dann die Führung

„Wir haben uns ein bisschen schwer getan in den ersten 15 Minuten“, sagte Lushtaku nach dem Abpfiff. „Nach dem 1:0 haben wir uns gute Räume erarbeitet, haben unser Spiel durchgesetzt, haben kontrolliert, dominiert gespielt.“ Das Führungstor erzielte Marius Köhl nach starker Vorarbeit von Gal Grobelnik. „Wir erzielen das erste Tor nach einem schönen Ballgewinn von Gal Grobelnik, der treibt, treibt, treibt und im letzten Moment dann querlegt auf den Marius Köhl, der mit seiner Coolness sehr locker ins untere linke Eck verwandelt.“

Doppelschlag durch Kehl-Gómez

Wenig später erhöhte Marco Kehl-Gómez auf 2:0. „Wieder sehr schöner Angriff über Außen. Kommt die Halbfeldflanke“, erklärte Lushtaku. Kurz vor der Pause traf der Abwehrchef erneut: „Gefühlvoll das dritte Tor, ähnlich wie das zweite. Ja, und da hatten wir sie voll im Griff.“

Entscheidung nach Wiederanpfiff

Die Freiberger ließen weitere Chancen liegen, blieben aber dominant. „Wir haben uns immer wieder viele Chancen erarbeitet. Im letzten Drittel haben wir einiges an klaren Torchancen liegen lassen“, analysierte Lushtaku. Direkt nach der Pause sorgte Leon Petö für das 4:0. „In der zweiten Halbzeit kommen wir sehr gut raus. Das war wichtig, dass wir direkt danach legen und erzielen nach einem schönen vollendeten Angriff das 4:0.“

Belohnung nach intensiven Wochen

„Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Wir hatten zwei englische Wochen hinter uns. Die Jungs haben Vollgas gegeben. Jetzt haben sie sich zwei freie Tage verdient und ab Dienstag dann wieder voll Fokus auf Eintracht Trier“, sagte Lushtaku abschließend. Mit neun Punkten aus drei Spielen hat der SGV Freiberg einen optimalen Saisonstart hingelegt.