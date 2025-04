SGV Freiberg: "Lief für beide Mannschaften nicht gut"

Viel hatte sich der Tabellenzweite gegen die Talentschmiede aus Rheinland-Pfalz vorgenommen. Doch was die Zuschauer am Freiberger Wasen zu sehen bekamen, war über weite Strecken ein Spiel ohne Struktur und Tiefe – auf beiden Seiten. „Das Spiel lief für beide Mannschaften nicht gut“, stellte Trainer Kushtrim Lushtaku ernüchtert fest. Er ergänzte: „Es war auch für die Zuschauer nicht gut anzuschauen.“

Kein Spielfluss, kaum Chancen

Freiberg fand über 90 Minuten kaum Mittel, um das Pressing der Gäste zu umspielen oder in gefährliche Abschlusspositionen zu gelangen. Auch Mainz tat sich gegen kompakt stehende Hausherren schwer, war aber zumindest in der Schlussphase etwas zielstrebiger. „Das Spiel hätte nur durch einen Lucky Punch entschieden werden können“, sagte Lushtaku – und genau so kam es.

Der späte Nackenschlag

In der 82. Minute nutzte Marc Richter eine der wenigen offenen Situationen im Freiberger Strafraum zum entscheidenden Treffer. Lushtaku sprach von einer konsequenten Ausnutzung des Moments: „Und den hat Mainz genutzt und dann auch zu Recht gewonnen.“ Am Ende fehlte dem SGV die Reaktion – in einem Spiel, das aus Sicht der Hausherren nicht unverdient verloren ging.

Rückschlag im Aufstiegsrennen

Durch die Niederlage bleibt Freiberg bei 51 Punkten und rutscht auf Rang drei hinter Hoffenheim II und Offenbach. Im engen Kampf um die oberen Plätze ist der Druck damit vor dem Württemberg-Duell gegen die Stuttgarter Kickers am Mittwoch weiter gewachsen. Die Chance zur schnellen Wiedergutmachung bietet sich – doch dafür bedarf es einer deutlichen Leistungssteigerung.