SGV Freiberg kehrt mit Revanche an die Regionalliga-Spitze zurück Im Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers gibt es einen 2:1-Sieg. von Timo Babic · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

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Der SGV Freiberg hat am 27. Spieltag der Regionalliga Südwest einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Vor 2500 Zuschauern gewann der Tabellenführer mit 2:1 gegen die Stuttgarter Kickers und behauptete damit seine starke Position im Aufstiegsrennen. Zugleich gelang dem SGV eine sportliche Antwort auf das Pokal-Aus gegen denselben Gegner. In einer intensiven Partie fiel die Entscheidung bereits vor der Pause, ehe Freiberg den Vorsprung über die Zeit brachte.

Frühe Führung

Freiberg begann entschlossen und setzte früh den ersten Treffer. Bereits in der 7. Minute brachte Paul Polauke die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer gab dem SGV die gewünschte Richtung und sorgte dafür, dass die Partie zunächst aus einer stabilen Ausgangslage geführt werden konnte. Gegen einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte war das ein wichtiger Einstieg in das Spiel. Ausgleich und schnelle Antwort

Die Kickers kamen jedoch zurück und glichen in der 31. Minute aus. David Tomic verwandelte einen Handelfmeter zum 1:1 und stellte die Partie wieder auf Anfang. Freiberg reagierte auf diesen Rückschlag allerdings schnell. Nur fünf Minuten später traf Gal Grobelnik zum 2:1 und brachte den SGV noch vor der Pause wieder in Führung. Damit hatte Freiberg auf die heikle Phase unmittelbar die passende Antwort gefunden.