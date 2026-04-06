SGV Freiberg kehrt mit Revanche an die Regionalliga-Spitze zurück

Der SGV Freiberg hat am 27. Spieltag der Regionalliga Südwest einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Vor 2500 Zuschauern gewann der Tabellenführer mit 2:1 gegen die Stuttgarter Kickers und behauptete damit seine starke Position im Aufstiegsrennen. Zugleich gelang dem SGV eine sportliche Antwort auf das Pokal-Aus gegen denselben Gegner. In einer intensiven Partie fiel die Entscheidung bereits vor der Pause, ehe Freiberg den Vorsprung über die Zeit brachte.
Frühe Führung
Freiberg begann entschlossen und setzte früh den ersten Treffer. Bereits in der 7. Minute brachte Paul Polauke die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer gab dem SGV die gewünschte Richtung und sorgte dafür, dass die Partie zunächst aus einer stabilen Ausgangslage geführt werden konnte. Gegen einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte war das ein wichtiger Einstieg in das Spiel.
Ausgleich und schnelle Antwort
Die Kickers kamen jedoch zurück und glichen in der 31. Minute aus. David Tomic verwandelte einen Handelfmeter zum 1:1 und stellte die Partie wieder auf Anfang. Freiberg reagierte auf diesen Rückschlag allerdings schnell. Nur fünf Minuten später traf Gal Grobelnik zum 2:1 und brachte den SGV noch vor der Pause wieder in Führung. Damit hatte Freiberg auf die heikle Phase unmittelbar die passende Antwort gefunden.
Der Spielverlauf nach der Pause
In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel offen, ohne dass weitere Tore fielen. Freiberg verteidigte den knappen Vorsprung und hielt die Kickers damit auf Distanz. In der Schlussphase bot sich sogar die Chance zur Vorentscheidung, doch Nicklas Shipnoski scheiterte in der 90. Minute mit einem Foulelfmeter an Torwart Felix Dornebusch. So blieb es bis zum Abpfiff bei einem knappen, aber letztlich ausreichenden Vorsprung.
Wichtiger Sieg im Aufstiegsrennen
Mit nun 58 Punkten aus 27 Spielen steht Freiberg weiter an der Spitze der Regionalliga Südwest und hält die SG Sonnenhof Großaspach auf drei Punkte Abstand. Der Erfolg gegen die Kickers war damit nicht nur ein Sieg gegen einen unbequemen Gegner, sondern auch ein wertvoller Schritt im Titelrennen. Zudem gelang dem SGV eine spürbare Reaktion auf das Pokal-Aus gegen die Stuttgarter Kickers. Bereits am kommenden Samstag wartet mit dem Auswärtsspiel beim FC 08 Homburg die nächste anspruchsvolle Aufgabe.