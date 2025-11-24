SGV Freiberg ist Herbstmeister und Aspach Zweiter, Reutlingen mit 6:3

VfR Aalen – Bahlinger SC 1:0

Vor 60 Zuschauern entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der Aalen den entscheidenden Moment auf seiner Seite hatte. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe, doch es war Malte Winkler, der in der 34. Minute den einzigen Treffer des Spiels erzielte. Der VfR verteidigte die Führung bis zum Schluss engagiert und brachte den knappen Heimsieg über die Zeit.

TSG Balingen – Freiburger FC 2:0

Die Zuschauer sahen ein Duell, das lange offen blieb. Nach einer torlosen ersten Halbzeit fand Balingen nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel. In der 48. Minute traf Joseph Banzhaf zum wichtigen 1:0. Der Freiburger FC versuchte zu antworten, lief aber zunehmend ins Risiko. Kurz vor Schluss fiel dann die Entscheidung, als Balingen in der 87. Minute das 2:0 erzielte und damit den Heimsieg klarmachte.

TSG 62/09 Weinheim – SSV Reutlingen 3:6

Ein spektakuläres Torfestival vor 30 Zuschauern! Weinheim legte früh vor: Mustafa Sihlaroglu traf bereits in der 5. Minute. Doch Reutlingen kam besser ins Spiel – Niko Lucic glich in der 23. Minute aus, ehe Ismet Kartal (28.) und Elias Tekin (39.) das Spiel hin- und herdrehte. Kurz vor der Pause sorgte Elia Borgia in der 45.+2 Minute für Reutlingens erste Führung. Nach Wiederanpfiff bauten die Gäste ihre Führung weiter aus: Niko Lucic traf zum 2:4 (52.), doch Muhammed Taha Kilichan brachte Weinheim in der 57. Minute wieder heran. Die Partie blieb hektisch, auch aufgrund der Roten Karte gegen Lukas Luzian Kempa (63.). Reutlingen nutzte die Überzahl eiskalt aus: Niko Lucic (65.) und Kjell Otterbach per Foulelfmeter (73.) sorgten für den 6:3-Endstand. Ein intensives Spiel mit vielen Wendungen und einer starken Reutlinger Offensive.

SV Waldhof Mannheim – SG HD-Kirchheim 3:0

Der Waldhof ließ vor 20 Zuschauern von Beginn an keinen Zweifel aufkommen, dass er dieses Spiel dominieren wollten. Bereits in der 4. Minute gelang die frühe Führung. Auch nach der Pause blieb Mannheim klar überlegen und erhöhte in der 49. Minute auf 2:0. Spätestens mit dem Treffer zum 3:0 in der 63. Minute war die Partie entschieden.

SG Sonnenhof Großaspach – FC-Astoria Walldorf 3:1

Mit diesem Sieg sicherte sich Großaspach den zweiten Platz nach der Vorrunde. Vor 20 Zuschauern zeigte die SG eine konzentrierte Vorstellung. Sean Wallace erzielte in der 38. Minute das 1:0, bevor Walldorf in der 78. Minute durch Romeo Di Mauro zum 1:1 ausglich. Großaspach blieb jedoch unbeeindruckt: Cayan Demirköprü brachte sein Team in der 84. Minute erneut in Führung und Sean Wallace setzte in der 90.+2 Minute den Schlusspunkt zum 3:1.

SGV Freiberg – TuS Ergenzingen 2:1

Mit diesem Sieg krönt sich der SGV Freiberg zur Herbstmeisterschaft. Die Partie vor 60 Zuschauern bot Spannung von Beginn an. Ergenzingen ging durch Abdullah Emin Yelek in der 45.+1 Minute mit 1:0 in Führung. Luca Rakoczy verwandelte in der 47. Minute einen Elfmeter zum 1:1. Das Spiel blieb intensiv und umkämpft. In der 52. Minute setzte Kaan Mehmet Freibergs starken Lauf fort und erzielte das 2:1 – gleichzeitig der Treffer, der dem SGV die Herbstmeisterschaft sicherte. Ein emotionaler und bedeutender Heimsieg.

