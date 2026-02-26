SGV Freiberg ist der Jäger, Stuttgarter Kickers in Offenbach

– Foto: Imago Images

Am 21. Spieltag der Regionalliga Südwest, dem zweiten nach der Winterpause, soll nach einer witterungsgeprägten Rückkehr endlich wieder Regelbetrieb einkehren. Die Tabelle ist elektrisch: SG Sonnenhof Großaspach führt nach dem unter der Woche nachgeholten 2:1 gegen Freiburg II mit 43 Punkten, SGV Freiberg folgt mit 41 Punkten, hat aber erst 20 Spiele. Dahinter stehen FC 08 Homburg (35), Mainz 05 II (34) und Walldorf (34). Unten bleibt es brutal: voraussichtlich drei direkte Absteiger und zwei Relegationsplätze – und Bahlingen (11) sowie Schott Mainz (13) stehen mit dem Rücken zur Wand. Der erste Spieltag nach der Pause brachte bereits Bewegung (Walldorf siegte in Sandhausen, Kickers schlugen Mainz II, Homburg fertigte Balingen ab, Schott Mainz gewann in Barockstadt) – doch etliche Partien fielen aus. Jetzt wird nachgelegt.

Kickers Offenbach geht als Zwölfter mit 27 Punkten (20 Spiele, 34:36 Tore) in dieses Heimspiel und braucht Stabilität, um nicht in die unruhige Zone zu rutschen. SV Stuttgarter Kickers stehen als Neunter bei 32 Punkten (21 Spiele, 29:30 Tore) – und kommen mit Rückenwind, weil sie zum Restart nach der Winterpause Mainz 05 II mit 1:0 bezwangen. Das Hinspiel am 29.08.25 gewann Offenbach auswärts 2:1 (Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2). Jetzt dreht sich die Bühne: Die Kickers wollen die Rechnung begleichen, Offenbach die Hinrunden-Überlegenheit bestätigen – ein Spiel, in dem es um mehr geht als Platzierungen: um Richtung.

KSV Hessen Kassel steht auf Rang 10 mit 28 Punkten aus 20 Spielen (35:30 Tore) und will den Anschluss an das breite Mittelfeld festigen. Bayern Alzenau (Aufsteiger) ist 15. mit 16 Punkten (20 Spiele, 24:42 Tore) und steckt tief im Kampf gegen die direkten Abstiegsplätze und die Relegationszone. Das Hinspiel am 30.08.25 endete 2:2 (Bayern Alzenau – KSV Hessen Kassel 2:2). Kassel weiß also, dass Alzenau unangenehm sein kann. Alzenau wiederum klammert sich an genau diese Erfahrung: Gegen Kassel war schon etwas drin – und genau solche Punkte braucht man im Keller, um nicht abgehängt zu werden.

Ein Spiel, das nach Spitzendruck riecht. SV Eintracht Trier 05 ist Elfter mit 28 Punkten (20 Spiele, 35:33 Tore) – solide, aber ohne Sicherheitsgefühl. SG Sonnenhof Großaspach (Aufsteiger) reist als Tabellenführer mit 43 Punkten (21 Spiele, 62:30 Tore) an. Und doch: Freiberg sitzt mit 41 Punkten aus 20 Spielen im Nacken. Das Hinspiel am 31.08.25 endete 2:2 (Großaspach – Trier 2:2). Dieses Remis ist jetzt wie ein Warnschild: Trier kann den Spitzenreiter bremsen. Großaspach muss zeigen, dass Tabellenführung nicht nur ein Moment ist, sondern eine Haltung – gerade nach der frühen Winterpause-Bewegung durch das Nachholspiel.

Für den Bahlinger SC ist jede Partie ein Kampf gegen das Verschwinden. Bahlingen ist Letzter mit 11 Punkten aus 20 Spielen (18:47 Tore). SG Barockstadt Fulda Lehnerz steht als 13. bei 26 Punkten (21 Spiele, 32:29 Tore). Das Hinspiel am 30.08.25 gewann Barockstadt deutlich 3:0 (Barockstadt – Bahlinger 3:0). Bahlingen braucht diesmal ein anderes Gesicht – weil unten keine Zeit mehr bleibt. Barockstadt wiederum will nach der 0:2-Niederlage gegen Schott Mainz zum Restart wieder in die Spur und sich weiter vom Keller fernhalten.



TSV Schott Mainz (Aufsteiger) steht als 17. bei 13 Punkten (21 Spiele, 24:47 Tore) – jeder Punkt ist Überleben. FSV Frankfurt ist Sechster mit 33 Punkten aus 20 Spielen (32:24 Tore) und hat das obere Feld im Blick. Frankfurt hatte zum Restart nach der Pause sein Spiel gegen Kassel wetterbedingt nicht austragen können – und kommt nun mit dem Bedürfnis, den Rhythmus sofort zu finden. Das Hinspiel am 30.08.25 endete 2:2 (FSV Frankfurt – TSV Schott Mainz 2:2). Schott Mainz weiß also: Frankfurt ist zu knacken. Frankfurt weiß: Gegen Schott Mainz reicht es nicht, nur „besser" zu sein – man muss es auch in Punkte übersetzen.

Ein Spiel, das oben und unten gleichermaßen zieht. TSG Balingen (Aufsteiger) ist 16. mit 16 Punkten aus 21 Spielen (23:53 Tore) und kam zum Restart unter die Räder: 0:4 in Homburg. SGV Freiberg ist Zweiter mit 41 Punkten aus 20 Spielen (43:18 Tore) – und steht unter Druck, weil Großaspach nun vorn ist und Freiberg das ausgefallene Spiel gegen Trier noch in der Hinterhand hat. Das Hinspiel am 30.08.25 gewann Freiberg knapp 1:0 (SGV Freiberg – TSG Balingen 1:0). Balingen klammert sich an diese Knappheit: Es war eng. Freiberg weiß: Genau solche Spiele muss man gewinnen, wenn man Tabellenführer werden will. Wie wird das Württemberg-Duell zwischen der TSG Balingen und dem SGV Freiberg enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

Ein Spiel, das nach Revanche und Nervosität riecht. SC Freiburg II ist 14. mit 26 Punkten aus 21 Spielen (42:49 Tore) – offensiv gefährlich, defensiv anfällig. SV Sandhausen (Absteiger) ist Siebter mit 33 Punkten (21 Spiele, 35:38 Tore) und kam zum Restart mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Walldorf aus der Pause. Das Hinspiel am 31.08.25 endete 2:2 (Sandhausen – Freiburg II 2:2). Freiburg II kommt zudem aus dem verlorenen Nachholspiel in Großaspach (1:2) und will zuhause wieder Zugriff finden. Sandhausen braucht Punkte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.



Hier steht ein Duell zweier Teams aus der Spitzengruppe an. FC-Astoria Walldorf ist Fünfter mit 34 Punkten (21 Spiele, 44:41 Tore) und hat zum Restart ein Statement gesetzt: 2:1 in Sandhausen. FC 08 Homburg ist Dritter mit 35 Punkten (21 Spiele, 44:27 Tore) und kam mit einem 4:0 gegen Balingen aus der Pause. Das Hinspiel am 30.08.25 gewann Walldorf in Homburg 3:1 (Homburg – Walldorf 1:3). Homburg hat also etwas offen. Walldorf reist mit dem Gefühl an, dass man gegen diesen Gegner schon einmal klar die Oberhand hatte. Für beide ist es ein Spiel, das nach oben schiebt – oder nach hinten bremst.

Ein Duell mit Tabellenbedeutung und Hinrunden-Hinweis auf Ausgeglichenheit. FSV Mainz 05 II ist Vierter mit 34 Punkten (21 Spiele, 34:28 Tore), TSV Steinbach Haiger Achter mit 32 Punkten aus 20 Spielen (40:28 Tore). Mainz II kam zum Restart mit einer 0:1-Niederlage bei den Stuttgarter Kickers – und braucht sofort eine Antwort. Steinbach hatte sein erstes Spiel nach der Pause gegen Offenbach wetterbedingt absagen müssen und startet nun mit einem besonderen Kaltstartgefühl. Das Hinspiel am 30.08.25 endete 1:1 (Steinbach – Mainz II 1:1). Genau das verspricht auch jetzt ein Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden – und in dem beide Teams wissen, wie viel ein Sieg in dieser engen oberen Hälfte bedeuten kann.