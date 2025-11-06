SGV Freiberg in Sandhausen, Stuttgarter Kickers erwarten Dritten

Der 16. Spieltag in der Regionalliga Südwest sortiert die Kräfte zwischen Titelambitionen und Abstiegssorgen neu: Der Spitzenreiter wird vom Absteiger gefordert, Verfolgerduelle schärfen das Bild hinter der Spitze, und im Tabellenkeller zählen Kleinigkeiten.

Morgen, 19:00 Uhr Kickers Offenbach Offenbach SC Freiburg SC Freiburg II 19:00 PUSH



Die Gastgeber (19 Punkte, 28:31) brauchen Stabilität, treffen jedoch auf einen Gegner mit hoher Torgefahr und schwankender Defensive (22 Punkte, 35:36). Viel spricht für ein physisches Spiel, in dem Umschaltmomente den Ton setzen. Die Gastgeber (19 Punkte, 28:31) brauchen Stabilität, treffen jedoch auf einen Gegner mit hoher Torgefahr und schwankender Defensive (22 Punkte, 35:36). Viel spricht für ein physisches Spiel, in dem Umschaltmomente den Ton setzen.

Morgen, 19:00 Uhr TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger KSV Hessen Kassel KSV Hessen 19:00 live PUSH



Der Vierte (26 Punkte, 34:22) empfängt den Achten (23 Punkte, 29:23) – eine Partie mit wenig Abstand und klaren Offensivakzenten. Wer das Zentrum kontrolliert, setzt im Rennen um die Topränge ein Signal. Der Vierte (26 Punkte, 34:22) empfängt den Achten (23 Punkte, 29:23) – eine Partie mit wenig Abstand und klaren Offensivakzenten. Wer das Zentrum kontrolliert, setzt im Rennen um die Topränge ein Signal.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr SV Sandhausen Sandhausen SGV Freiberg Freiberg 14:00 live PUSH



Der Absteiger (21 Punkte, 27:32) misst sich mit dem Tabellenführer (31 Punkte, 37:15), dessen Defensive bislang Maßstäbe setzt. Der Favorit bringt Reife und Effizienz ein, der Gastgeber braucht Konsequenz in der Chancenverwertung. Der Absteiger (21 Punkte, 27:32) misst sich mit dem Tabellenführer (31 Punkte, 37:15), dessen Defensive bislang Maßstäbe setzt. Der Favorit bringt Reife und Effizienz ein, der Gastgeber braucht Konsequenz in der Chancenverwertung.



Der Zehnte (23 Punkte, 20:21) trifft auf den Dritten (27 Punkte, 32:28). Kompakte Ordnung gegen spielerische Balance – die Partie verspricht ein enges strukturiertes Ringen um Räume. Der Zehnte (23 Punkte, 20:21) trifft auf den Dritten (27 Punkte, 32:28). Kompakte Ordnung gegen spielerische Balance – die Partie verspricht ein enges strukturiertes Ringen um Räume.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 14:00 live PUSH



Der Vierzehnte (16 Punkte, 26:23) fordert den Aufsteiger auf Rang sechs (25 Punkte, 42:26) mit der bisher treffsichersten Offensive. Hält die Heimdefensive stand, könnte das Spiel über Standards kippen. Der Vierzehnte (16 Punkte, 26:23) fordert den Aufsteiger auf Rang sechs (25 Punkte, 42:26) mit der bisher treffsichersten Offensive. Hält die Heimdefensive stand, könnte das Spiel über Standards kippen.



Der Neunte (23 Punkte, 29:25) empfängt den Vorletzten (10 Punkte, 16:40). Der Favorit setzt auf Kontrolle, der Gast braucht Effizienz aus wenigen Gelegenheiten. Der Neunte (23 Punkte, 29:25) empfängt den Vorletzten (10 Punkte, 16:40). Der Favorit setzt auf Kontrolle, der Gast braucht Effizienz aus wenigen Gelegenheiten.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr Bayern Alzenau Bayern Alzenau FC 08 Homburg FC Homburg 14:00 PUSH



Der Siebzehnte (8 Punkte, 18:39) steht gegen den Siebten (24 Punkte, 33:24) unter Zugzwang. Viel spricht für Ballbesitzvorteile des Favoriten, während der Außenseiter auf Umschalten und erste Zweikämpfe setzt. Der Siebzehnte (8 Punkte, 18:39) steht gegen den Siebten (24 Punkte, 33:24) unter Zugzwang. Viel spricht für Ballbesitzvorteile des Favoriten, während der Außenseiter auf Umschalten und erste Zweikämpfe setzt.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr TSG Balingen TSG Balingen TSV Schott Mainz Schott Mainz 14:00 PUSH



Der Aufsteiger auf Rang 15 (12 Punkte, 18:36) misst sich mit dem Schlusslicht (5 Punkte, 19:41). Für beide ist es ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf – Fehlervermeidung und Standardschärfe stehen über allem. Der Aufsteiger auf Rang 15 (12 Punkte, 18:36) misst sich mit dem Schlusslicht (5 Punkte, 19:41). Für beide ist es ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf – Fehlervermeidung und Standardschärfe stehen über allem.



Das Duell Zweiter gegen Fünfter: 28 Punkte und 28:19 auf der einen, 26 Punkte und 27:17 auf der anderen Seite. Kleiner Abstand, großes Gewicht – wer das Mittelfeld dominiert, bleibt im Titelrennen auf Tuchfühlung.