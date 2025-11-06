 2025-10-30T14:25:35.653Z

SGV Freiberg in Sandhausen, Stuttgarter Kickers erwarten Dritten

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 16. Spieltags

Der 16. Spieltag in der Regionalliga Südwest sortiert die Kräfte zwischen Titelambitionen und Abstiegssorgen neu: Der Spitzenreiter wird vom Absteiger gefordert, Verfolgerduelle schärfen das Bild hinter der Spitze, und im Tabellenkeller zählen Kleinigkeiten.

Morgen, 19:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
19:00

Die Gastgeber (19 Punkte, 28:31) brauchen Stabilität, treffen jedoch auf einen Gegner mit hoher Torgefahr und schwankender Defensive (22 Punkte, 35:36). Viel spricht für ein physisches Spiel, in dem Umschaltmomente den Ton setzen.

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
19:00live

Der Vierte (26 Punkte, 34:22) empfängt den Achten (23 Punkte, 29:23) – eine Partie mit wenig Abstand und klaren Offensivakzenten. Wer das Zentrum kontrolliert, setzt im Rennen um die Topränge ein Signal.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
14:00live

Der Absteiger (21 Punkte, 27:32) misst sich mit dem Tabellenführer (31 Punkte, 37:15), dessen Defensive bislang Maßstäbe setzt. Der Favorit bringt Reife und Effizienz ein, der Gastgeber braucht Konsequenz in der Chancenverwertung.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
14:00live

Der Zehnte (23 Punkte, 20:21) trifft auf den Dritten (27 Punkte, 32:28). Kompakte Ordnung gegen spielerische Balance – die Partie verspricht ein enges strukturiertes Ringen um Räume.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
14:00live

Der Vierzehnte (16 Punkte, 26:23) fordert den Aufsteiger auf Rang sechs (25 Punkte, 42:26) mit der bisher treffsichersten Offensive. Hält die Heimdefensive stand, könnte das Spiel über Standards kippen.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
14:00live

Der Neunte (23 Punkte, 29:25) empfängt den Vorletzten (10 Punkte, 16:40). Der Favorit setzt auf Kontrolle, der Gast braucht Effizienz aus wenigen Gelegenheiten.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
14:00

Der Siebzehnte (8 Punkte, 18:39) steht gegen den Siebten (24 Punkte, 33:24) unter Zugzwang. Viel spricht für Ballbesitzvorteile des Favoriten, während der Außenseiter auf Umschalten und erste Zweikämpfe setzt.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
14:00

Der Aufsteiger auf Rang 15 (12 Punkte, 18:36) misst sich mit dem Schlusslicht (5 Punkte, 19:41). Für beide ist es ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf – Fehlervermeidung und Standardschärfe stehen über allem.

So., 09.11.2025, 14:00 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
14:00

Das Duell Zweiter gegen Fünfter: 28 Punkte und 28:19 auf der einen, 26 Punkte und 27:17 auf der anderen Seite. Kleiner Abstand, großes Gewicht – wer das Mittelfeld dominiert, bleibt im Titelrennen auf Tuchfühlung.

