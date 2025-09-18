SGV Freiberg in Offenbach: "Definitiv keine einfache Aufgabe"

Respekt vor der Heimstärke der Kickers

„Die Kickers Offenbach sind zu Hause eine Macht“, stellte Kushtrim Lushtaku klar. Zwar sei der OFC „jetzt nicht so in die Saison gestartet, wie man erwartet hat“, doch an der Qualität der Mannschaft und der Atmosphäre am Bieberer Berg gebe es keinen Zweifel. „Nichtsdestotrotz weiß man über deren Stärken Bescheid, plus die Fans im Rücken. Das wird definitiv keine einfache Aufgabe für uns.“

Fokus auf das Wesentliche

Trotz des Respekts vor dem Gegner will Freiberg seine Linie beibehalten. „Ganz im Gegenteil, nichtsdestotrotz gehen wir voll fokussiert in die Trainingswoche“, erklärte Lushtaku. Für ihn ist das Duell keineswegs ein Entscheidungsspiel: „Wir wollen das Spiel annehmen wie jedes andere auch. Es ist kein Endspiel, es ist ein normales Saisonspiel wie alle anderen auch.“

Klares Ziel: drei Punkte

Die Zielsetzung formulierte der Trainer eindeutig: „Wir fahren dahin, um drei Punkte mitzunehmen.“ Gleichzeitig betonte er die Bedeutung einer guten taktischen Vorbereitung: „Dementsprechend werde ich versuchen, die Mannschaft darauf einzustellen, auf deren Spielweise.“ Die Kickers Offenbach erzielten zuletzt ein dramatisches 3:3 bei Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach, für Freiberg gab es 5:0-Erfolg gegen Bahlingen.

Personelle Situation

Verzichten muss Freiberg auf Ryan Adigo, der sich im Abschlusstraining verletzt hat. Marius Köhl befindet sich „im Aufbautraining“, während Karlo Kuranyi Abwesenheit länger andauern wird: „Er ist bei der Weltmeisterschaft mit Panama.“ Abgesehen von diesen Ausfällen stehen dem Tabellenführer alle weiteren Spieler zur Verfügung.