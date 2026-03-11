SGV Freiberg im Fokus, Großaspach jagt – unten wird’s gnadenlos

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 24. Spieltag der Regionalliga Südwest liegt wieder dieser Druck in der Luft, den nur eine Liga erzeugt, in der oben jede Nachlässigkeit bestraft wird und unten jeder Punkt nach Rettung schmeckt. SGV Freiberg führt mit 50 Punkten (52:18 Tore) vor Großaspach (46), dahinter ist FSV Frankfurt trotz zuletzt zwei Niederlagen weiter Dritter (39). Und ganz unten wird es brutal: Bahlinger SC (12 Punkte) ist Letzter, Schott Mainz (13) hängt am Relegationsrand, Balingen (19) und Alzenau (22) kämpfen um Luft. Der 23. Spieltag hat das Feld erneut verschoben: Freiberg schlug Walldorf 2:0, Großaspach gewann 1:0 gegen Kassel, Balingen überraschte Frankfurt 3:2, die Kickers schlugen Steinbach 4:1, Barockstadt besiegte Mainz II 2:1. Jetzt folgt der nächste Schlagabtausch – Spiel für Spiel.

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr Kickers Offenbach Offenbach SG Sonnenhof Großaspach Großaspach



Kickers Offenbach ist 14. mit 29 Punkten (37:41 Tore) und kam zuletzt zu einem 1:1 in Homburg. SG Sonnenhof Großaspach (Aufsteiger) ist Zweiter mit 46 Punkten (63:32 Tore) und gewann am vergangenen Spieltag zu Hause 1:0 gegen KSV Hessen Kassel. Das Hinspiel war ein Spektakel: Großaspach – Offenbach 3:3 mit Toren von Valdrin Mustafa (8.), Kilian Skolik (66.), Marius Kunde (79.), Mike Huras (85.), Leon Maier (88.) und Ron Berlinski (90.+6), vor 1283 Zuschauern, geleitet von Lukas Jungfleisch (Saarbrücken). Großaspach muss liefern, weil Freiberg vorn nicht wartet. Offenbach kann mit einem Coup das eigene Mittelfeld stabilisieren – und hat im Kopf, wie wild dieses Duell schon einmal war.

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger FC 08 Homburg FC Homburg



Zwei Teams aus der oberen Hälfte, die zuletzt völlig unterschiedliche Gefühle hatten. TSV Steinbach Haiger ist Achter mit 35 Punkten (46:37 Tore) und verlor zuletzt deutlich 1:4 bei den Stuttgarter Kickers. FC 08 Homburg steht als Sechster bei 36 Punkten (45:29 Tore) und spielte 1:1 gegen Offenbach. Das Hinspiel endete 1:1: Jonas Singer traf für Steinbach (25.), Markus Mendler glich per Foulelfmeter (61.) aus, dazu gab es Gelb-Rot für Serkan Firat (62./Steinbach), weil er einen zweiten Ball ins Spiel brachte. Es ist ein Duell, in dem Kleinigkeiten entscheiden – und in dem beide wissen, wie schnell Disziplin zur Hauptgeschichte werden kann.

Die Kickers kommen mit Wucht, Freiburg II mit dem Bedürfnis nach Stabilität. SC Freiburg II ist 13. mit 30 Punkten (47:51 Tore) und gewann zuletzt in Mainz 3:0 gegen Schott Mainz, davor gab es am 23. Spieltag ein 2:2 gegen Sandhausen. SV Stuttgarter Kickers stehen als Siebter bei 36 Punkten (33:31 Tore) und feierten zuletzt ein starkes 4:1 gegen Steinbach. Das Hinspiel war eine Kickers-Gala: Kickers – Freiburg II 4:0 vor 3850 Zuschauern, Schiedsrichter Vincent Schandry, Tore durch David Braig (17., 59.) und Flamur Berisha (31., 44.). Freiburg II will zeigen, dass man mehr kann als das Hinspiel vermuten ließ. Die Kickers wollen nachlegen, um oben dran zu bleiben.

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen TSV Schott Mainz Schott Mainz



Ein Spiel, das nach Pflicht für Kassel und nach Angst für Schott Mainz schmeckt. KSV Hessen Kassel ist 11. mit 31 Punkten (40:37 Tore) und verlor zuletzt 0:1 in Großaspach. TSV Schott Mainz (Aufsteiger) ist 17. mit 13 Punkten (24:55 Tore) und kam zuletzt mit 0:3 gegen Freiburg II unter die Räder. Das Hinspiel gewann Kassel 2:1 in Mainz: Takero Itoi brachte Schott früh in Führung (10.), dann drehten Yannick Stark (36.) und Maurice Springfeld (75.) – zudem sah Jost Mairose Gelb-Rot (73./Schott/Foulspiel). Für Schott Mainz wird jeder Punkt zum Rettungsanker. Kassel kann mit einem Heimsieg das Mittelfeld stabilisieren.



Zwei Teams, die nahe beieinander stehen – und die zuletzt gegen die Großen gezeigt haben, dass sie bissig sind. FC-Astoria Walldorf ist Fünfter mit 37 Punkten (45:43 Tore) und verlor zuletzt in Freiberg 0:2. SG Barockstadt Fulda Lehnerz ist Zehnter mit 32 Punkten (36:31 Tore) und kommt aus einem starken 2:1 gegen Mainz 05 II. Das Hinspiel endete 1:1: Keanu Kraft traf (45.+2), Jacob Collmann glich aus (80.), und Marvin Pourié sah Gelb-Rot (95./Barockstadt/). Ein Duell, das nach Reifeprüfung riecht: Walldorf will die obere Gruppe halten, Barockstadt will beweisen, dass der Sieg gegen Mainz II keine Eintagsfliege war.



Frankfurt muss reagieren – und Trier ist in dieser Saison nie harmlos. SV Eintracht Trier 05 ist 12. mit 31 Punkten (37:36 Tore) und steckt in einem Wechselbad: zuletzt eine Niederlage in Alzenau (0:2). FSV Frankfurt ist Dritter mit 39 Punkten (43:29 Tore) und kassierte am 23. Spieltag eine bittere Niederlage: 2:3 gegen Balingen. Das Hinspiel gewann Frankfurt 2:0 gegen Trier, Tore durch Giorgio Del Vecchio (16.) und Birkan Celik (69. Handelfmeter), vor 2038 Zuschauern, Schiedsrichter Tobias Huthmacher (Sigmaringen). Trier will zu Hause umschreiben, was in Frankfurt klar war. Frankfurt braucht Punkte, um Platz drei zu verteidigen – und um den eigenen Anspruch zu retten.

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr Bahlinger SC Bahlinger SC SGV Freiberg Freiberg



Das ist das Spiel, in dem die gesamte Tabelle mitschaut. Bahlinger SC ist Letzter mit 12 Punkten (20:52 Tore) und holte zuletzt immerhin ein 1:1 gegen Sandhausen. SGV Freiberg führt mit 50 Punkten und kommt aus einem 2:0 gegen Walldorf. Das Hinspiel war eine Freiburger Machtdemonstration: Freiberg – Bahlingen 5:0 mit Toren von Leon Petö (29., 68.), Gal Grobelnik per Foulelfmeter (54.), Meghôn Valpoort (85.) und Julian Kudala (90.+2), geleitet von Haris Kresser (Lobbach), 350 Zuschauer. Für Bahlingen ist jeder Punkt ein Wunder, für Freiberg ist es ein Pflichttermin im Aufstiegsrennen. Und genau darin liegt die Gefahr: Wer oben steht, darf nicht denken, es sei schon erledigt.

Sa., 14.03.2026, 14:00 Uhr TSG Balingen TSG Balingen SV Sandhausen Sandhausen



Ein Kellerduell mit Vergangenheit – und mit frischer Energie auf Balingens Seite. TSG Balingen (Aufsteiger) ist 16. mit 19 Punkten (26:61 Tore) und hat zuletzt für ein Ausrufezeichen gesorgt: 3:2 in Frankfurt. SV Sandhausen (Absteiger) steht als Neunter bei 35 Punkten (38:41 Tore) und spielte zuletzt 1:1 gegen Bahlingen, davor 2:2 in Freiburg II. Das Hinspiel gewann Balingen auswärts 2:1 in Sandhausen, Tore durch Pedro Almeida Morais (47.) und Ole Deininger (51.), Sandhausens Anschluss durch Jahn Herrmann (80.), vor 1916 Zuschauern, Schiedsrichter Elias Appel. Balingen weiß also: Gegen Sandhausen geht etwas. Sandhausen weiß: Es darf nicht noch einmal passieren.

So., 15.03.2026, 14:00 Uhr FSV Mainz 05 Mainz 05 II Bayern Alzenau Bayern Alzenau



Mainz II braucht Konstanz, Alzenau will den Abstand nach unten halten. FSV Mainz 05 II ist Vierter mit 37 Punkten (38:31 Tore), verlor zuletzt aber 1:2 in Barockstadt. Bayern Alzenau (Aufsteiger) ist 15. mit 22 Punkten (30:45 Tore) und gewann zuletzt 2:0 gegen Trier. Das Hinspiel gewann Mainz II 3:1 in Alzenau: Fabio Moreno Y Fell (22.), Lucas Sitter per Foulelfmeter (55.) für Alzenau, dann Raúl König (77.) und Yunus Malli (86.), vor 465 Zuschauern, Schiedsrichter Timo Bugglin (Weil). Alzenau hat also noch die Rechnung offen – und den frischen Beweis, dass man Spiele gewinnen kann. Mainz II muss aufpassen, dass aus dem 1:2 in Barockstadt kein Trend wird.