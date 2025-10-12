SGV Freiberg hadert im Topspiel: "Hätten drei Punkte mitnehmen müssen"

Starker Beginn, aber Rückstand nach Einzelaktion

Der Tabellenführer bestimmte von Beginn an das Geschehen. „Wir haben einen sehr dominanten Gang“, sagte Trainer Kushtrim Lushtaku nach dem Spiel. „Wir hatten dann auch gewisse Situationen, damit wir die besser ausspielen, müssen wir in Führung gehen.“ Stattdessen nutzte der Gastgeber eine Einzelaktion und traf durch Gwang-in Lee in der 18. Minute zur Führung. „Daraufhin geht Steinbach in Führung durch eine super Einzelaktion“, so Lushtaku.

Ausgleich nach Überzahl – aber zu wenig Konsequenz

Nach der Pause bekam Freiberg Rückenwind. „Die letzten 15 Minuten in der zweiten Halbzeit kamen wir dann wieder zum Zug und verpassten es, den Ausgleich zu machen. Dann kommen wir raus und direkt darauffolgend haben wir die gelb-rote Karte für Steinbach, erzielen wir das 1:1“, berichtete Lushtaku. Doch trotz der numerischen Überlegenheit reichte es nicht für mehr als einen Punkt.

Fehlende Coolness im Abschluss

Lushtaku sah die Ursache vor allem in der fehlenden Geduld seiner Mannschaft: „Dann muss ich sagen, müssen wir einfach cleverer sein und eine gewisse Coolness haben und den gewissen Moment abwarten, bis die Lücke sich ergibt und dann die Chance zu kreieren. Das haben wir ein bisschen verpasst.“

Punktgewinn mit Beigeschmack

Zwar blieb Freiberg auch im zwölften Saisonspiel ungeschlagen, doch der Trainer haderte mit dem Ergebnis: „Aber im Großen und Ganzen Steinbach einen Punkt mitzunehmen gegen den Zweiten der Liga ist okay, aber wir hätten drei Punkte mitnehmen müssen.“