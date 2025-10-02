SGV Freiberg hadert, aber "werden uns voll konzentrieren"

Erste Halbzeit ohne Mut

Das 1:1 im Gazi-Stadion war für den Tabellenführer ein hart erkämpftes Ergebnis. Lushtaku fand klare Worte: „In der ersten Halbzeit kamen wir gar nicht zum Zug. Es war jetzt nicht so, dass Kickers irgendwie zu klaren Torchancen gekommen ist. Wir haben sie einfach ständig eingeladen, mit irgendwelchen Fehlpässen, mit irgendwelchen Unkonzentriertheiten.“ Besonders ärgerlich sei die fehlende Durchschlagskraft gewesen: „Wir waren gefühlt nur einmal in deren 16er gefährlich.“

Wende nach Platzverweisen

Nach einer frühen Roten Karte gegen Tim Pietzsch änderte sich die Partie. „Nichtsdestotrotz muss ich im Nachhinein sagen, war es vielleicht richtig, dass er da das Foul gezogen hat. Der Gegner wäre allein aufs Tor zugelaufen.“ Kurz darauf dezimierten sich auch die Kickers. „Danach hat meine Mannschaft viel besser, viel mutiger aufgespielt. Wir haben uns viel mehr Chancen kreiert.“

Strittige Entscheidungen

Für Diskussionen sorgten zwei nicht gegebene Strafstöße. „Wir müssen zwei Elfmeter für uns bekommen, 100-prozentige, zweimal. Einmal wird Köhl gelegt im 16er. Sagt er, dass es außerhalb war, was nicht der Fall war. Und dann werden dem Petö die Beine von hinten weggezogen. Auch ein hundertprozentiger Elfmeter.“ Statt eines möglichen Sieges blieb es beim Remis, auch weil Marco Kehl-Gómez kurz vor Schluss noch vom Platz gestellt wurde. „Absolut unverständlich für mich, es war niemals ein Foul für eine rote Karte.“

Blick auf Homburg

Am Ende überwog bei Lushtaku dennoch der Pragmatismus: „Wenn man sich das ganze Spielgeschehen anschaut, muss ich im Nachhinein zufrieden sein mit dem Punkt.“ Nun richtet sich der Fokus auf das Heimspiel gegen Homburg. „Wir werden uns voll konzentrieren, die nächsten drei Punkte zu Hause einzufahren.“