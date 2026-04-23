SGV Freiberg: Gibt es gegen Mainz noch eine letzte Chance?

Durch das 0:4 bei der SG Sonnenhof Großaspach ist der Rückstand des SGV auf Platz eins auf sechs Punkte angewachsen. Mit 58 Zählern liegt Freiberg zwar weiterhin auf Rang zwei, der Vorsprung auf die Verfolger ist jedoch kleiner geworden. FSV Frankfurt hat 50 Punkte, der FSV Mainz 05 II folgt mit 48 Zählern auf Rang fünf. Das Heimspiel gegen Mainz II hat deshalb auch im Kampf um die Absicherung der eigenen Position erhebliche Bedeutung.

Die vergangenen Tage haben Freiberg deutlich zurückgeworfen. Zunächst verlor die Mannschaft zuhause mit 1:3 gegen den TSV Steinbach Haiger, obwohl sie früh in Führung gegangen war. Unter der Woche folgte dann die klare Niederlage im direkten Duell beim Tabellenführer Großaspach. In beiden Spielen kassierte der SGV jeweils vor der Pause den Ausgleich beziehungsweise den ersten Rückschlag und verlor danach die Kontrolle über das Ergebnis. Vor dem nächsten Heimspiel stellt sich damit vor allem die Frage nach der Reaktion.

Ein gefährlicher Gegner

Mit Mainz II kommt eine Mannschaft nach Freiberg, die mit 49:39 Toren eine stabile Saison spielt und nur zehn Punkte Rückstand auf Rang zwei hat. Das Hinspiel gewann der Mainzer Nachwuchs mit 2:1, nachdem Freiberg zwischenzeitlich ausgeglichen hatte und die Entscheidung erst in der Schlussphase fiel. Diese knappe Niederlage zeigt, dass die Unterschiede zwischen beiden Teams nicht groß sind. Gerade deshalb dürfte die Partie erneut von einzelnen Momenten und der Effizienz in den Strafräumen geprägt sein.

Pflicht zur Stabilisierung

Für Freiberg geht es am Samstag darum, dem Negativlauf entschieden entgegenzutreten. Nach zwei Niederlagen und sieben Gegentoren in kurzer Folge ist ein stabiler Auftritt die Grundvoraussetzung. Gleichzeitig braucht der SGV auch im Offensivspiel wieder mehr Durchschlagskraft, um ein Team wie Mainz II unter Druck zu setzen. Dass der Bahlinger SC als erster Absteiger bereits feststeht, verändert an der Lage an der Spitze und im oberen Tabellenfeld nichts. Für Freiberg zählt nun vor allem, den Heimspieltag zu nutzen und die Saison im oberen Bereich wieder zu ordnen.