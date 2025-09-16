SGV Freiberg gewinnt spektakulär, Last-Minute-Sieg der TSG Balingen

In der Oberliga Baden-Württemberg der A-Junioren war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

TSG 62/09 Weinheim – FC-Astoria Walldorf 1:1

In einem spannenden Duell trennten sich Weinheim und Walldorf mit 1:1. Romeo Di Mauro brachte die Gäste in der 41. Minute in Führung. Doch die Gastgeber gaben nicht auf und kamen in der 79. Minute durch ein Eigentor zum verdienten Ausgleich. Vor 150 Zuschauern blieb es bis zum Schlusspfiff ein offenes Spiel, in dem beide Seiten Chancen auf den Sieg hatten.

SV Waldhof Mannheim – VfR Aalen 5:0

Ein einseitiges Spiel erlebten die 80 Zuschauer in Mannheim. Der SV Waldhof dominierte von Beginn an und führte bereits nach 35 Minuten mit 4:0. Auch im zweiten Durchgang ließen die Gastgeber nicht nach und erhöhten in der 68. Minute auf 5:0. Aalen fand an diesem Tag kein Mittel gegen die starke Offensive der Mannheimer und musste eine deutliche Niederlage hinnehmen.

SG Sonnenhof Großaspach – SGV Freiberg 3:4

Was für ein Spektakel in Großaspach! Sean Wallace eröffnete früh den Torreigen mit dem 1:0 (7.), ehe Roman Timoshenko (35.) und Joel Malungo (41.) die Partie für Freiberg drehten. Cayan Demirköprü glich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aus (45.+2). Nach dem Seitenwechsel brachte Sidar Demirköprü die Aspacher in der 70. Minute erneut in Führung, doch Kaan Mehmet (76.) schlug zurück. Als sich schon alle mit einem Remis abgefunden hatten, war es Silas Rothkopf, der in der 90. Minute den 4:3-Siegtreffer für die Gäste erzielte.

Bahlinger SC – TuS Ergenzingen 0:0

Ein Duell ohne Tore, aber nicht ohne Spannung. Beide Mannschaften lieferten sich vor 100 Zuschauern ein intensives Spiel, in dem es jedoch keiner schaffte, den entscheidenden Treffer zu erzielen. So blieb es beim 0:0.

Freiburger FC – SSV Reutlingen 2:2

Vor 100 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell. Tim Riehle brachte die Gäste früh in Führung (12.), und Jannik Maier erhöhte in der 54. Minute auf 2:0. Doch die Freiburger kämpften sich eindrucksvoll zurück: Jakob Naschold verkürzte (58.) und Luis Schneider erzielte in der 86. Minute den umjubelten Ausgleich. In der Nachspielzeit wurde es turbulent: Diego Pavlovic (92.) sah Gelb-Rot für Freiburg, wenig später folgte Kjell Otterbach (95.) auf Reutlinger Seite.

TSG Balingen – SG HD-Kirchheim 3:2

Die TSG Balingen feierte einen Last-Minute-Sieg in einem dramatischen Spiel. Marian Kurz traf in der 28. Minute zur Führung, Linus Meiling erhöhte nach der Pause auf 2:0 (57.). Doch ein Eigentor von Nico Kieninger (70.) und ein später Ausgleich der Gäste in der 87. Minute brachten Spannung zurück. In der sechsten Minute der Nachspielzeit erzielte Dominick Mitrenga schließlich das viel umjubelte 3:2 für die TSG, die damit drei wichtige Punkte einfuhr.

