SGV Freiberg: Generalprobe vor dem Gipfeltreffen

Die Konstellation an der Spitze ist eng. Großaspach führt die Tabelle nach 28 Spielen mit 76:38 Toren knapp vor dem SGV Freiberg an, der mit 60:24 Toren ebenfalls auf 58 Punkte kommt. Dahinter hat sich der FC 08 Homburg durch den direkten Erfolg auf 48 Punkte verbessert, auch der FSV Frankfurt bleibt in Schlagdistanz. Für Freiberg geht es gegen Steinbach Haiger daher darum, vor dem direkten Duell in Großaspach keinen weiteren Boden zu verlieren.

Am vergangenen Spieltag kassierte der SGV Freiberg in Homburg eine späte Niederlage. Nach torloser erster Halbzeit brachte Hilal El-Helwe die Gastgeber in der 73. Minute in Führung. Freiberg reagierte schnell und kam durch Paul Polauke nur drei Minuten später zum 1:1. In der Schlussphase entschied dann Kaan Inanoglu die Partie mit dem Treffer zum 2:1 in der 88. Minute. Die Niederlage hatte zur Folge, dass Freiberg die Spitzenposition abgeben musste.

Der Gegner

Mit dem TSV Steinbach Haiger wartet nun ein Gegner aus dem gesicherten Mittelfeld. Die Hessen sind Elfter mit 41 Punkten und 56:52 Toren. Ihr jüngster Auftritt gegen den SV Sandhausen zeigte allerdings, wie wechselhaft ihre Form derzeit ist: Nach der 2:0-Führung durch Ole Käuper und Jonas Singer verspielte Steinbach die Partie noch und verlor durch drei Gegentreffer in der zweiten Hälfte mit 2:3. Für Freiberg ergibt sich daraus die Chance, auf einen Gegner zu treffen, der ebenfalls einen Rückschlag verarbeiten muss.

Blick nach vorn

Die Bedeutung des Heimspiels reicht über den 29. Spieltag hinaus. Schon am Mittwoch folgt bei der SG Sonnenhof Großaspach das direkte Gipfeltreffen, das dem Aufstiegsrennen eine neue Richtung geben kann. Umso wichtiger ist für den SGV Freiberg ein konzentrierter Auftritt gegen Steinbach Haiger. Ein Heimsieg würde nicht nur die Punkteausbeute erhöhen, sondern auch die Grundlage schaffen, mit maximalem Druck und einer unveränderten Ausgangslage in das Topspiel zu gehen.