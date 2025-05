SGV Freiberg: "Für sie geht es um alles"

Die Zielsetzung bleibt ambitioniert

Freibergs Trainer Kushtrim Lushtaku formulierte vor dem Auswärtsspiel am Samstag eine klare Haltung: „Es wird kein einfaches Spiel für uns. Gießen wird alles daran setzen, zu punkten. Für sie geht es um alles, wir sind abgesichert. Nichtsdestotrotz fahren wir dahin, um drei Punkte mitzunehmen.“ Der Anspruch, im letzten Moment noch an Kickers Offenbach vorbeizuziehen, ist dabei unmissverständlich: „Wir wollen versuchen, am Ende auf Platz zwei zu stehen, falls Offenbach nochmal platzen sollte.“

Voller Einsatz gegen einen angeschlagenen, aber gefährlichen Gegner

Gießen gewann zuletzt überraschend mit 1:0 bei FSV Frankfurt und hat damit wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt. Freiberg weiß um die Ausgangslage des Gegners. „Es wird ein hart umkämpftes Spiel werden“, so Lushtaku, „nichtsdestotrotz versuchen wir unseren Ball und unsere Philosophie umzusetzen.“

Personell fast wieder komplett

Auch die personelle Lage beim SGV Freiberg entspannt sich rechtzeitig vor dem Saisonfinale: „Bei uns sind so gut wie alle an Bord“ Damit stehen Lushtaku nahezu alle Optionen offen, um seiner Mannschaft die notwendige Stabilität und Spielstärke mitzugeben.

Philosophie bleibt unverändert – selbst unter Druck

Trotz der Intensität des Saisonfinales will sich Freiberg treu bleiben. Lushtaku: „Die haben ein paar gute Einzelspieler drin. Es ist natürlich nicht einfach als Aufsteiger sich dann in der Regionalliga zu etablieren direkt, dennoch haben sie eine gute Mannschaft.“ Dass die Freiburger Spielphilosophie auch unter Druck trägt, haben die vergangenen Wochen bewiesen. Die Partie in Gießen soll dafür ein weiterer Beleg werden.

Blick auf die Tabelle – und nach Offenbach

Mit aktuell 60 Punkten steht Freiberg punktgleich mit Offenbach, bei minimal schlechterem Torverhältnis. Ein Sieg in Gießen könnte bereits eine Vorentscheidung bringen – zumindest wenn Offenbach gegen Walldorf Federn lässt. Klar ist: Freiberg wird in Gießen alles daran setzen, seine Chancen auf einen historischen zweiten Platz zu wahren.