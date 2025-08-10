SGV Freiberg: "Es muss in der Höhe deutlicher ausgehen"

Früher Rückschlag, schnelle Antwort

„Wir haben ein überragendes Spiel gemacht. Sei es offensiv, sei es defensiv“, stellte Lushtaku nach dem Abpfiff klar. Die Partie begann allerdings mit einem Dämpfer, als Ismail Harnafi den FSV in der 25. Minute in Führung brachte. Freiberg ließ sich davon nicht beirren, erspielte sich weitere Möglichkeiten und kam kurz vor der Pause durch Gal Grobelnik zum Ausgleich. „Wir haben uns Chancen erarbeitet. Dann hatten wir eine wilde Phase in den letzten 15 Minuten in der ersten Halbzeit."

Doppelschlag nach der Pause

Die Freiberger kamen mit Schwung aus der Kabine. „Wir kamen raus, machen direkt das 2:1, legen nach mit dem 3:1“, sagte Lushtaku. Marius Köhl traf in der 47. und 57. Minute doppelt und stellte damit die Weichen auf Auswärtssieg. Der SGV blieb druckvoll und erspielte sich weitere Chancen, ließ diese jedoch ungenutzt. „Ich denke, Frankfurt weiß das und kann zufrieden sein, dass es nur 3:1 ausgegangen ist - es muss in der Höhe deutlicher ausgehen.“

Defensive Stabilität und voller Fokus auf den Pokal

Besonders hob der Trainer die Abwehrarbeit im zweiten Durchgang hervor: „Ich bin auch sehr zufrieden mit der Einstellung nach dem 1:1. Wir haben keine Torchancen mehr zugelassen, komplett kontrolliert und dominiert. Ein Step klarer nach vorne.“ Bereits am Mittwoch steht die dritte Runde des WFV-Pokals beim Oberligisten FSV Hollenbach an. „Wir werden uns natürlich voll darauf vorbereiten. Wir wollen jeden Gegner ernst nehmen.“