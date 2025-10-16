SGV Freiberg erwartet Großaspach, Derby beim FSV Frankfurt

Eintracht Trier empfängt FC Homburg zu einem Duell um die obere Tabellenhälfte. Trier muss versuchen, die defensive Stabilität zu wahren, während Homburg mit Blick auf die vorderen Plätze ebenfalls die Offensive sucht.
Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
SV Sandhausen trifft auf Mainz 05 II. Beide Teams stehen mit Blick auf die Tabelle unter Druck, Tore werden entscheidend sein, um wichtige Punkte zu sichern.
Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
KSV Hessen Kassel steht gegen SG Barockstadt Fulda Lehnerz auf dem Platz. Hessen Kassel strebt einen Heimsieg an, um die Ambitionen auf die obere Tabellenhälfte zu untermauern.
Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Schott Mainz trifft auf TSV Steinbach Haiger. Steinbach will die starke Form der letzten Wochen bestätigen, während Schott Mainz dringend Punkte gegen den Abstieg benötigt.
Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
Bayern Alzenau empfängt FC-Astoria Walldorf. Walldorf will die Tabellenspitze im Blick behalten und sich im oberen Mittelfeld festsetzen, Alzenau sucht seine ersten Punkte nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen.
Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
TSG Balingen spielt gegen SV Stuttgarter Kickers. Beide Mannschaften wollen punkten, um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze nicht zu verlieren.
So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
FSV Frankfurt empfängt Kickers Offenbach. Frankfurt versucht, die Tabellenführung in der oberen Ligazone zu verteidigen, Offenbach will den Anschluss an die Konkurrenz halten.
So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
Bahlinger SC trifft auf SC Freiburg II. Freiburg will sich aus der unteren Tabellenhälfte absetzen, Bahlingen kämpft gegen die Abstiegszone und benötigt dringend Punkte.