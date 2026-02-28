SGV Freiberg entfesselt: Sechs Tore im Württemberg-Derby

Vom Zuschauen zum Zugreifen: Freiberg trifft in Serie Die Konstellation vor dem Anpfiff war ungewöhnlich: Freiberg kam ohne Pflichtspiel nach der Pause, Balingen dagegen mit einer frischen Erinnerung an ein 0:4 in Unterzahl beim FC 08 Homburg. Auf dem Platz zeigte sich dann schnell, wer den Schalter zuerst findet. Meghôn Valpoort eröffnete in der 29. Minute, nur zwei Minuten später legte Mehdi Hetemaj das 0:2 nach (31.). Als Leon Petö in der 38. Minute per Foulelfmeter das 0:3 erzielte, war das Spiel nicht entschieden – aber in eine Richtung gekippt, aus der Balingen an diesem Tag nicht mehr zurückfand.

Zweite Halbzeit: Kontrolle wird zur Deutlichkeit

Nach der Pause blieb Freiberg nicht bei der Verwaltung stehen. Minos Gouras erhöhte in der 57. Minute auf 0:4, Gal Grobelnik schob in der 62. Minute das 0:5 nach. Der zweite Treffer von Leon Petö in der 85. Minute setzte den Schlusspunkt zum 0:6. Schiedsrichter Elias Appel leitete eine Partie, die in ihrer Torfolge weniger von Zufälligkeiten als von einer durchgezogenen Konsequenz erzählt. Für den SGV war es der seltene Nachmittag, an dem fast jede Phase ein eigenes Ausrufezeichen bekam – vom ersten Treffer bis zum späten Abschluss.

Tabellenblick: Freiberg übernimmt die Spitze

Der Ertrag dieses Derbys ist messbar: Der SGV Freiberg führt nun die Regionalliga Südwest an. Nach 21 Spielen stehen 44 Punkte zu Buche (13-5-3) bei 49:18 Toren. Die SG Sonnenhof Großaspach folgt mit 43 Punkten aus 22 Partien (62:32 Tore). Balingen bleibt als Aufsteiger auf Rang 16: 16 Punkte aus 22 Spielen (4-4-14) und eine Torbilanz von 23:59. Für Freiberg ist das 6:0 damit mehr als ein hoher Auswärtssieg: Es ist ein Schritt an die Spitze – und nach dem wetterbedingten Stillstand der Hinweis, dass diese Mannschaft keine Anlaufzeit braucht, um Wirkung zu entfalten.