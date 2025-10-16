SGV Freiberg: "Endlich wieder mit einer Serie starten"

„Wichtig war einfach, dass wir da hinfahren. Unseren Job erledigen haben wir getan. Ich will darüber auch nicht mehr nachdenken“, sagte Lushtaku über den Auftritt im Pokal. Der SGV gewann souverän durch Tore von Marco Kehl-Gómez und Henrick Selitaj, ohne sich in Weiler verausgaben zu müssen. Nun richtet sich der Blick wieder auf die Regionalliga, wo der Spitzenreiter seine Serie ausbauen will.

Ein eingespielter und gefährlicher Gegner

Mit Großaspach wartet ein Gegner, der in dieser Saison positiv überrascht. „Der Sonnenhof, muss ich sagen, hat eine sehr eingespielte Mannschaft. Die spielen jetzt gefühlt seit zwei Jahren schon zusammen alle. Man merkt auch, die haben gute Abläufe drin. Haben gute Ergebnisse erzielt. Ich denke, sie spielen eine sehr, sehr gute Saison“, lobte Lushtaku den kommenden Gegner. Die Aspacher liegen als Aufsteiger auf dem fünften Tabellenplatz und haben in den letzten Wochen vor allem offensiv überzeugt.

Belastung und Personalsorgen

Nach einer intensiven Woche steht für Freiberg die Regeneration im Vordergrund. „Ja, wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel bei uns zu Hause. Werden jetzt schauen, ob der eine oder andere nochmal zurückkommt. Ich habe ein paar angeschlagene Spieler, aber wir spielen zu Hause. Wir wollen gewinnen. Wir wollen drei Punkte hier behalten und endlich wieder mit einer Serie starten“, erklärte Lushtaku.

Frische Kräfte für das Topspiel gefragt

„Wir haben jetzt eine sehr, sehr intensive Woche hinter uns. Und auch zwei weitere Auswärtsfahrten, muss ich sagen. Ich muss schauen, dass ich die Spieler auf frische Beine bekomme fürs Wochenende“, sagte der Freiburger Trainer. Zusätzlich erschwert eine Erkältungswelle die Vorbereitung: „Jetzt geht auch grippetechnisch ein bisschen was rum. Ich denke, das betrifft viele Mannschaften gerade. Da muss ich schauen, wie sich einige Spieler fühlen.“

Klares Ziel: drei Punkte zu Hause

Trotz aller Herausforderungen ist die Marschrichtung klar. „Ansonsten wollen wir auf jeden Fall die drei Punkte hier behalten“, stellte Lushtaku unmissverständlich klar. Der SGV will den Heimvorteil nutzen und den komfortablen Vorsprung an der Tabellenspitze weiter festigen.