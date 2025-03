– Foto: Björn Franz

SGV Freiberg: "Die Jungs haben ein brutales Selbstbewusstsein" Der Dritte der Regionalliga Südwest erwartet Aufsteiger Eintrach Trier. Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest Freiberg Eintr. Trier Kushtrim Lushtaku

Nach dem Auswärtssieg in Fulda will der SGV Freiberg seine Serie fortsetzen. Am 26. Spieltag der Regionalliga Südwest empfängt das Team von Trainer Kushtrim Lushtaku den Aufsteiger Eintracht Trier, der zuletzt durch ein 3:3 gegen Frankfurt auf sich aufmerksam machte. Die Freiberger gehen mit breiter Brust in die Partie.

Morgen, 14:00 Uhr SGV Freiberg Freiberg SV Eintracht Trier 05 Eintr. Trier 14:00 live PUSH Starke Entwicklung seit dem Hinspiel

Das Hinspiel in Trier war aus Freiburger Sicht kein einfaches (2:0 für Trier) – das weiß auch Lushtaku: "Trier hat jetzt einige gute Spiele hinter sich, auch in der Vorrunde ein sehr starkes Spiel gegen uns abgeliefert in Trier." Doch seitdem hat sich sein Team weiterentwickelt: "Nichtsdestotrotz sind wir jetzt nicht mehr die Vorrunden-Mannschaft wie gegen Trier. Wir sind sehr gut eingespielt." Spielkontrolle als zentrales Element