– Foto: Stuttgarter Kickers

SGV Freiberg – Der Spitzenreiter zu Gast bei den Kickers Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest Stg. Kickers Freiberg

Am 10. Spieltag der Regionalliga Südwest 2025/26 sind die Stuttgarter Kickers an diesem Dienstag gegen den Tabellenführer SGV Freiberg gefordert.

Spannendes über unseren Gegner: Der SGV stieg 2022 als Oberliga-Meister in die Regionalliga auf und hat sich seitdem im Südwesten etabliert. Gespielt wird im Wasenstadion in Freiberg am Neckar, nördlich von Stuttgart. In der aktuellen Saison haben die Freiberger bisher jedes Spiel gewonnen und stehen damit an der Tabellenspitze der Regionalliga Südwest – und das mit zehn Punkten Vorsprung auf den Zweiten FSV Frankfurt. Zuletzt gab es den 3:2-Heimsieg gegen Hessen Kassel. Mit neun Siegen aus neun Spielen haben die Freiberger einen Allzeit-Rekord aufgestellt. Das sagt unser Cheftrainer Marco Wildersinn: „Freiberg spielt bislang eine beeindruckende Saison. Neun Spiele, neun Siege, über 30 Tore – das zeigt, wie effektiv und konstant sie Fußball spielen. Aber wir haben auch schon gezeigt, dass wir guten Fußball spielen können – vor allem zuhause, wo wir gemeinsam mit unseren Fans eine besondere Energie entwickeln. Diese Symbiose wollen wir am Dienstag wieder erzeugen. Mit viel Energie, Leidenschaft und der nötigen Konsequenz sind wir in der Lage, Freiberg weh zu tun.“