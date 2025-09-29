SGV Freiberg – Der Spitzenreiter zu Gast bei den Kickers 

Am 10. Spieltag der Regionalliga Südwest 2025/26 sind die Stuttgarter Kickers an diesem Dienstag gegen den Tabellenführer SGV Freiberg gefordert.
Spannendes über unseren Gegner: Der SGV stieg 2022 als Oberliga-Meister in die Regionalliga auf und hat sich seitdem im Südwesten etabliert. Gespielt wird im Wasenstadion in Freiberg am Neckar, nördlich von Stuttgart. In der aktuellen Saison haben die Freiberger bisher jedes Spiel gewonnen und stehen damit an der Tabellenspitze der Regionalliga Südwest – und das mit zehn Punkten Vorsprung auf den Zweiten FSV Frankfurt. Zuletzt gab es den 3:2-Heimsieg gegen Hessen Kassel. Mit neun Siegen aus neun Spielen haben die Freiberger einen Allzeit-Rekord aufgestellt.
Das sagt unser Cheftrainer Marco Wildersinn: „Freiberg spielt bislang eine beeindruckende Saison. Neun Spiele, neun Siege, über 30 Tore – das zeigt, wie effektiv und konstant sie Fußball spielen. Aber wir haben auch schon gezeigt, dass wir guten Fußball spielen können – vor allem zuhause, wo wir gemeinsam mit unseren Fans eine besondere Energie entwickeln. Diese Symbiose wollen wir am Dienstag wieder erzeugen. Mit viel Energie, Leidenschaft und der nötigen Konsequenz sind wir in der Lage, Freiberg weh zu tun.“
Personelle Lage: Unverändert fehlen Felix Dornebusch (Kreuzbandriss), David Stojak (Kreuzbandriss) und Christian Mauersberger (Meniskusriss), der jedoch bereits zurück im Mannschaftstraining ist. Oskar Hencke ist noch nicht zurück auf dem Platz und fällt ebenfalls aus. David Tomic ist aufgrund seiner Roten Karte in Alzenau gesperrt.
Verbindungen nach Freiberg: Markanter Name mit Kickers-Bezug: Torjäger Marco Grüttner schloss sich später auch dem SGV an und war dort auch als sportlicher Leiter tätig. Eine aktuell interessante Personalie ist Karlo Kuranyi. Und das nicht nur, weil er U20-Nationalspieler von Panama ist und es sich um den Sohn des berühmten Stürmers Kevin Kuranyi handelt. Denn: Der 19-Jährige war auch schon im Nachwuchs der Stuttgarter Kickers aktiv.
Der Trainer: Chefcoach ist seit Januar 2025 Kushtrim Lushtaku, der zuvor in Freiberg als Co-Trainer tätig war. Zu seinem Trainerstab gehört unter anderem auch der ehemalige Profifußballer David Pisot.
Große Überraschung: Die A-Jugend des SGV Freiberg erreichte 2004 überraschend das Finale des DFB-Junioren-Vereinspokals, musste sich dort aber Hertha BSC mit Kevin-Prince Boateng mit 0:5 geschlagen geben. Das Ereignis sorgte dennoch für bundesweites Aufsehen. Im Team der Freiberger standen damals Marc Schnatterer und Marco Grüttner auf dem Platz.
Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn im Gespräch: