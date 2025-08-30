SGV Freiberg bleibt makellos, Drama bei Bayern Alzenau

Die heutigen Partien des 5. Spieltags der Regionalliga Südwest setzten starke Akzente: Spitzenreiter SGV Freiberg bleibt weiter ohne Punktverlust, während Steinbach Haiger, FSV Frankfurt und Walldorf um den Anschluss kämpfen. In Alzenau sorgte ein Last-Minute-Treffer für Jubel.

Die Hausherren begannen schwungvoll und wurden früh belohnt: In der 19. Minute traf Maximilian Zaiser zur 1:0-Führung der Blauen. Offenbach ließ sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und kam noch vor der Pause zurück. In der 43. Minute glich Boubacar Barry zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie ausgeglichen. Als sich die Zuschauer bereits mit einem Remis abgefunden hatten, schlug Offenbach zu. In der 89. Minute war es Kristjan Arh Cesen, der den Gästen einen umjubelten 2:1-Auswärtssieg bescherte.

Mit einer konzentrierten Leistung festigte Freiberg seine Spitzenposition. In einem umkämpften Duell war Marco Kehl-Gómez in der 63. Minute zur Stelle und erzielte das goldene Tor des Tages. Balingen hielt lange gut dagegen, konnte aber die vierte Saisonniederlage nicht verhindern und bleibt tief im Tabellenkeller.

Im Topduell trennten sich Steinbach und die Mainzer Reserve unentschieden. Die Gäste gingen in der 33. Minute durch Taiyu Yamasaki in Führung. Steinbach erhöhte den Druck und wurde in der Schlussminute belohnt: Marvin Mika traf in der 90. Minute zum viel umjubelten Ausgleich. Zuvor hatte Philipp Schulz in der 8. Minute für Mainz einen Foulelfmeter vergeben, den Torwart Jesper Heim stark parierte.

Ein packendes Spiel im Frankfurter Volksbank Stadion endete mit einer späten Punkteteilung. Ismail Harnafi brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, bevor Shai Santino Neal in der 28. Minute den Ausgleich erzielte. Birkan Celik stellte in der 71. Minute die Weichen auf Sieg, doch Jan Wiltink rettete den Mainzern in der Nachspielzeit mit dem 2:2 in der 90.+2. Minute den Punkt.

---

Homburg erwischte den besseren Start und ging in der 19. Minute durch Nils Röseler in Führung. Doch Walldorf zeigte Moral: Yasin Zor glich in der 49. Minute aus, Marcel Carl traf in der 60. Minute per Foulelfmeter zur Führung, und Lennart Grimmer machte in der 70. Minute alles klar. Homburg verpasste damit die Chance, sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. ---

Fulda zeigte vor heimischer Kulisse eine starke Reaktion und ließ dem Bahlinger SC keine Chance. Tim Korzuschek brachte die Hausherren in der 37. Minute per Foulelfmeter auf Kurs, Pietro Besso legte in der 43. Minute nach. In der Nachspielzeit stellte Nick Berger per Elfmeter in der 90.+4. Minute den Endstand her. Bahlingen steckt mit nur drei Punkten weiter im Tabellenkeller fest. ---

Dramatik pur in Alzenau: Benjamin Girth brachte Kassel in der 18. Minute in Führung, ehe Luka Garic in der 40. Minute per Foulelfmeter ausglich. Adrian Bravo-Sanchez sorgte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) für die erneute Gäste-Führung. Doch in der 90.+5. Minute war Maximilian Brauburger zur Stelle und rettete den Hausherren einen hart erkämpften Punkt. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Sandhausen Sandhausen SC Freiburg SC Freiburg II

Der SV Sandhausen (3 Punkte) empfängt den SC Freiburg II (4 Punkte). Sandhausen sucht nach dem zweiten Sieg, nachdem sie zuletzt 0:4 gegen FC-Astoria Walldorf unterlagen. Freiburg II konnte zuletzt gegen SG Sonnenhof Großaspach nicht gewinnen. Beide Teams benötigen dringend Punkte für den Klassenerhalt. ---

Die SG Sonnenhof Großaspach (9 Punkte) trifft auf den SV Eintracht Trier 05 (4 Punkte). Großaspach ist eines der Topteams der Liga und will seine Serie fortsetzen, während Trier zuletzt 1:4 gegen SGV Freiberg verlor und punkten muss, um Anschluss an das Mittelfeld zu halten.