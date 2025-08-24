SGV Freiberg baut Traumstart aus: "In der Höhe verdient gewonnen"

Früher Rückstand, schnelle Antwort

Die Partie begann mit Druck der Gastgeber. Trier nutzte die erste gute Gelegenheit und ging durch einen Foulelfmeter von Damjan Marceta in der 19. Minute in Führung. Freiberg zeigte jedoch umgehend eine Reaktion. „Wir haben die Anfangsphase ein bisschen verpennt. Trier hat sehr gut aufgespielt in der Anfangsphase und ist auch verdient in die Führung gegangen. Und trotzdem zeigt das den Charakter der Mannschaft: Wir gleichen aus“, sagte Lushtaku. Leon Petö glich in der 30. Minute aus, ehe Marius Köhl zwölf Minuten später das Spiel drehte.

Kontrolle nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel blieb Freiberg konsequent und nutzte seine Möglichkeiten. Ein Eigentor von Maurice Wrusch in der 70. Minute stellte auf 3:1, ehe Diamant Lokaj in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte. „Wir kommen mit dem 2:1 aus der Pause. Trier kommt dann zu der einen oder anderen Chance. Sie haben eine sehr gute Heimmannschaft, auch mit den Fans im Rücken“, analysierte Lushtaku.

Trainer sieht verdienten Erfolg

Am Ende sprach der Trainer von einem verdienten Auswärtssieg. „Aber im Großen und Ganzen haben wir verdient gewonnen, auch in der Höhe“, betonte Lushtaku. Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel führt der SGV Freiberg die Tabelle der Regionalliga Südwest weiterhin punktgleich mit Steinbach Haiger an und hat damit einen perfekten Saisonstart hingelegt. Nach dem 4:0 gegen Schott Mainz und dem gestrigen 4:1-Erfolg in Trier erwartet Freiberg am kommenden Samstag die TSG Balingen.