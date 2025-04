SGV Freiberg: "Auch da gehen wir voll fokussiert rein"

Mit dem 1:0-Heimerfolg über Eintracht Frankfurt II hat der SGV Freiberg seine jüngste Negativserie in der Regionalliga Südwest beendet. Nun richtet sich der Blick nach vorn: Beim Freitagabendspiel gegen den ambitionierten FC 08 Homburg will die Mannschaft von Trainer Kushtrim Lushtaku ihre Spielphilosophie erneut auf den Platz bringen – und drei Punkte aus dem Saarland entführen.

Freibergs Cheftrainer weiß um die Herausforderung, die die Partie beim Tabellensiebten mit sich bringt: „Wenn man sich anguckt, welche Steigerung Homburg in den letzten Wochen gemacht hat, dann gehen wir da voll fokussiert rein.“ Gleichwohl macht Lushtaku keinen Hehl daraus, welche Erwartung er an seine Mannschaft stellt: „Nichtsdestotrotz denke ich, sind wir die bessere Mannschaft, wenn wir unser hundertprozentiges Potenzial abrufen und unsere Spielphilosophie durchsetzen.“

Personell muss der SGV auf einige Stammkräfte verzichten. So wird David Pissot aufgrund einer Gelbsperre fehlen. Zudem sind die Einsätze von Leon Petö, Luca Stellwagen, Mike Manegold und Dion Berisha fraglich. „Da werden wir noch gucken, wie fit sie bis Freitag sind“, so Lushtaku. Dennoch ist der Freiburger Kader in der Breite gut aufgestellt. Der Optimismus des Trainers speist sich nicht zuletzt aus der gezeigten Leistung gegen Frankfurt: „Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert gegen Eintracht Frankfurt und da wollen wir weitermachen.“

Die Trendwende als Grundlage

Mit dem Erfolg gegen die U23 der Hessen endete eine Durststrecke von drei Niederlagen in Folge. Für Lushtaku ein wichtiger psychologischer Schritt: „Unsere Negativ-Serie ist beendet.“ Der Blick geht nun entschlossen nach vorn: „Einfach nach vorne schauen, von Spiel zu Spiel.“ Dass mit Homburg eine offensivstarke Mannschaft wartet, die zuletzt mit 3:0 in Frankfurt aufhorchen ließ, schreckt ihn nicht: „Wir freuen uns und sind gespannt, was mitzunehmen ist in Homburg.“

Ziel bleibt die Spitze

Der Rückstand auf Tabellenplatz zwei beträgt vor dem 31. Spieltag lediglich drei Punkte. Umso wichtiger wäre ein Auswärtssieg an der traditionsreichen Waldstraße. Mit der nötigen Konsequenz, taktischer Disziplin und einem funktionierenden Kollektiv will der SGV Freiberg seine Ambitionen unterstreichen.