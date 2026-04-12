SGU & Remscheid überraschen, Kapellen stürmt in mögliche Relegation

Antonio Munoz-Bonilla (l.) traf viermal. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Der 27. Spieltag der Landesliga Niederrhein sorgt für Bewegung: SC Kapellen-Erft überrollt Union Nettetal, während SG Unterrath den Tabellenführer 1. Spvg. Solingen Wald 03 überraschend deutlich schlägt. Auch TSV Solingen und ASV Einigkeit Süchteln fahren klare Siege ein.

Der SC Velbert verschafft sich im Tabellenmittelfeld etwas Luft und nutzt die Schwächen der Gäste konsequent aus. Julian Kray brachte seine Mannschaft in Führung (24.) und legte nach der Pause direkt nach (56.). Amern fand offensiv kaum Lösungen und musste in der Nachspielzeit noch das 0:3 durch Branislav Veselinovic hinnehmen. Während Velbert sich stabilisiert, rutscht Amern weiter Richtung gefährliche Zone ab und hat nur noch drei Punkte Vorsprung.

Der SC Kapellen-Erft ließ gegen den Oberliga-Absteiger Union Nettetal keinerlei Zweifel aufkommen und dominierte die Partie deutlich. Kazuki Hayashi (28.) eröffnete den Torreigen, ehe Alexander Fuchs mit einem Doppelpack (36., 47.) früh für klare Verhältnisse sorgte. Spätestens nach dem 4:0 durch Nils Mäker (78.) war die Partie entschieden, Yannik Ebert setzte den Schlusspunkt (82.). Kapellen festigt Rang zwei eindrucksvoll und profitiert vom Patzer des DV Solingen, der ...

... eine überraschende Niederlage Aufstiegsrennen hinnehmen musste. Nach dem frühen Rückstand durch Luka Sola (10.) drehte die Heimelf die Partie zwischenzeitlich durch Treffer von Eray Yigiter (24.) und Sercan Er (55.). Doch Remscheid zeigte Moral, glich aus (65.) und ging durch Dominik Heinen (75.) erneut in Führung. Remscheid muss "nur noch" acht Punkte aufholen, bei Solingen sind es sechs Zähler Rückstand auf Kapellen-Erft und den möglichen Relegationsplatz zur Oberliga.

Der TSV Solingen zeigte eine dominante Vorstellung und ließ TuRU Düsseldorf keine Chance. Früh brachte Jannik Weber seine Mannschaft in Führung (9.), anschließend bauten die Gastgeber den Vorsprung kontinuierlich aus. Spätestens mit dem Doppelschlag kurz nach der Pause war die Partie entschieden, ehe Elias Dittmann (80.) den Schlusspunkt setzte. TuRU Düsseldorf bleibt auf einem Abstiegsplatz, die Solinger bejubeln Rang fünf.

Früh stellte der ASV Einigkeit Süchteln die Weichen auf Sieg. Leo Heinrich Rennett (4.) und Maurice Bock (13.) sorgten für einen perfekten Start, der Kosova früh unter Druck setzte. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Lennart Mehler (65.), ehe Bora Nurettin Kat per Foulelfmeter (75.) alles klarmachte. Der späte Treffer der Gäste hatte nur noch statistischen Wert. Süchteln festigt damit seine Position in der Spitzengruppe und Kosova läuft den Erwartungen hinterher.

Lange sah es nach einem späten Heimsieg für den 1. FC Wülfrath aus, nachdem Maik Bleckmann in der 82. Minute traf. Doch die DJK Gnadental drehte die Partie in der Schlussphase komplett und entführte noch drei Punkte. Für Wülfrath ist die Niederlage im Kampf um den Klassenerhalt ein Rückschlag, während Gnadental wichtige Zähler sammelt und sich weiter stabilisiert, denn der Vorsprung auf den Keller beträgt jetzt sieben Punkte - bei Wülfrath nur einen Zähler.

Ein spätes Tor sicherte Victoria Mennrath zumindest einen Punkt beim Schlusslicht. Die Gastgeber hielten lange dagegen und standen kurz vor einem seltenen Erfolgserlebnis, ehe Noah Kubawitz in der 87. Minute zum 1:1 traf. Für Mennrath ist der Zähler im engen unteren Mittelfeld zwar hilfreich, allerdings verpasste die Mannschaft die Chance, sich weiter Luft zur Abstiegszone zu verschaffen. VfB 03 Hilden II bleibt trotz des Punktgewinns deutlich abgeschlagen.

Die größte Überraschung des Spieltags lieferte die SG Unterrath, die beim Tabellenführer einen furiosen Auswärtssieg feierte. Zwar drehte die 1. Spvg. Solingen Wald 03 zwischenzeitlich die Partie, doch Unterrath antwortete konsequent. Antonio Munoz-Bonilla avancierte mit einem Viererpack zum entscheidenden Akteur. Dass die SGU bei Solingen 03 mit 6:2 gewinnen würde, hat wohl kaum jemand getippt. Unterrath marschiert zum Klassenerhalt, aber der Spitzenreiter bleibt dank seiner tadellosen Leistungen aus den Vorwochen immer noch deutlich auf Rang eins; Kapellen hat satte acht Punkte weniger.

____

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SG Unterrath - SC Velbert

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03

Sa., 18.04.26 17:00 Uhr SC Union Nettetal - DV Solingen

Sa., 18.04.26 18:30 Uhr DJK Gnadental - VfB 03 Hilden II

So., 19.04.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TSV Solingen

So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TuRU Düsseldorf

So., 19.04.26 15:00 Uhr VSF Amern - SC Kapellen-Erft

So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SSV Bergisch Born



29. Spieltag

Sa., 25.04.26 16:00 Uhr DV Solingen - VSF Amern

So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Kosova Düsseldorf

So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - Victoria Mennrath

So., 26.04.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Union Nettetal

So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Remscheid

So., 26.04.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - ASV Einigkeit Süchteln

So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DJK Gnadental

So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SG Unterrath