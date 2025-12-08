SGU und Lauer bleiben ein Team

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

„Ich bin seit 2014 im Verein, zuerst zwei Jahre als Spieler, dann als Trainer. Ich fühle mich hier super wohl, und es macht weiterhin einen Riesenspaß“, sagt Lauer, der im nordbadischen Altlußheim wohnt. In dieser Saison hatte der amtierende und zukünftige SG-Trainer allerdings seinen Posten auch infrage gestellt. Denn die SGU, die als Titelfavorit gestartet war, fand sich in den ersten Wochen zeitweise in der unteren Tabellenhälfte wieder. „Bei diesem Spielermaterial, das wir haben, sind die Ergebnisse lange unbefriedigend gewesen“, blickt Lauer zurück und stellte die Vertrauensfrage: „Die Jungs haben mir schnell die Rückmeldung gegeben, dass ich nicht das Problem sei.“ Als Hallo-Wach-Spiel bezeichnet Lauer, der 2021/22 drei Spiele bei Regionalligist Sonnenhof Großaspach die Verantwortung trug, das 2:2 gegen den aktuellen Spitzenreiter Tvgg Lorsch Mitte Oktober. Da habe die Mannschaft erkannt, was es brauche, um erfolgreich zu sein.