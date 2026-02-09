SGU startet mit Remis in die Nachwuchsliga

SGU U19 zeigt Bundesliga-Niveau – Foto: Sascha Köppen

Nach den ersten 90 Minuten der Vereinsgeschichte in der DFB U19-Nachwuchsliga und einer kurzen Ansprache verabschiedete Niklas Leven seine Spieler mit Applaus in die Kabine. Es war in diesem Moment wohl eher ein aufmunternder Beifall, auch wenn die SGU im Duell der Aufsteiger gegen den Hombrucher SV beim 1:1 keineswegs enttäuschte. Auch Leven wusste, dass dieser Punkt seinen Schützlingen nicht nach Erfolg schmeckte. „Nach dem Spielverlauf fühlt es sich für uns zunächst eimal eher wie eine Niederlage an“, musste der Trainer eingestehen.

Vor rund 150 Zuschauern begann das Abenteuer „Nachwuchsliga“ aus Sicht der Hausherren dabei perfekt. Es waren gerade einmal zwei Minuten gespielt, da war Malek Karadamur nach einem Freistoß zur Stelle und machte das 1:0 (3.). Ein verheißungsvoller Auftakt, auf den im Anschluss über weite Strecken ein zähes, zerfahrenes Ringen folgte. „Das war genau das, was Hombruch wollte. Sie haben ja eigentlich nur mit langen Bällen agiert“, analysierte der 33-Jährige. Seine Schützlinge waren darauf gut vorbereitet.

Über den ganzen Platz verteidigte Unterrath Mann-gegen/Mann. Eine durchaus mutige, aber gleichzeitig auch wirkungsvolle Maßnahme. Denn die Gäste tauchten lange Zeit gar nicht im Unterrather Strafraum auf. Erst in der vorletzten Minute war es so weit - mit verheerenden Folgen. Nach einem nicht geahndeten Foul am aufgerückten Innenverteidiger Karadamur landete ein langer Pass bei Hombruchs Joker Elias Ouabbou. Und der schnelle Angreifer ließ sich nicht zweimal bitten. Dass Leven den Unparteiischen in der Nachbetrachtung nicht als Schuldigen ausmachte, ehrt ihn. Vielmehr wurmte den Übungsleiter die vergebene Grosschance von Max Schaefer unmittelbar vor dem Ausgleich.