SGT Istanbul Moosburg verkürzt Rückstand nach Auswärtssieg

FC Neufahrn – SGT Istanbul Moosburg 0:3 (0:1). Der Vorletzte taumelt mit einer Krise der Winterpause entgegen und kassierte gegen den Zweiten die fünfte Niederlage in Serie. Diese hätte aber nicht passieren müssen. Die SGT hatte zwar 70 Prozent Ballbesitz, aber gegen defensiv kompakte Neufahrner hatte der Gast kaum Chancen. Das Eis in einem 0:0-Gekicke brach der Foulelfmeter von Burak Özdemir (36.), der aus Sicht von Neufahrns Trainer Maximilian Peschek sehr fragwürdig war. Mesut Toprak (54.) und Mahir Imamovic (79.) machten dann für die Nummer zwei der Liga den Sack zu.

90 Minuten vor der Winterpause ist in der Kreisklasse alles wieder offen. Nach der Dietersheimer Pleite (siehe Bericht oben) klopft die SGT Istanbul Moosburg dank ihres Erfolgs mit nur noch einem Punkt Rückstand oben an.

TSV Paunzhausen – SV Marzling 1:2 (0:1). Zwei Tore in Paunzhausen muss man erst einmal schießen. Marzling arbeitete viel und verdiente sich die beiden Treffer. Die Führung besorgte Justin Schickaneder per Abstauber, als der Keeper einen Duffner-Freistoß nur nach vorne abwehrte (42.). Das 2:0 war ein Kopfball von Pablo Arevalo-Hölscher (87.), dem kleinsten Mann auf dem Feld. Nach dem Anschlusstreffer von Stefan Fuchs (90.+7) war dann auch direkt Schluss, und der SVM ist nach einem Stotterstart zurück im Mittelfeld der Liga.

SpVgg Mauern – SpVgg Attenkirchen 1:4 (0:3). Gemeinsam sind die beiden Clubs aufgestiegen und gemeinsam kämpfen sie nun darum, in der Kreisklasse bleiben zu dürfen. Der A-Klassen-Meister schießt sich mit einem kleinen Lauf (zwei Siege, 7:2 Tore) aus dem Keller raus und führte in Mauern schon zur Pause 3:0 nach Toren von Marcus Klaas (11./16.) und Justin Baumann (32.). Christian Lorenz verwandelte noch einen Elfmeter (67.), bevor Johannes Pollhammer den 1:4-Ehrentreffer machte (69.). Attenkirchen hatte mehr vom Spiel und war vor der Kiste effizienter, aber auch Mauern hatte starke Phasen und gute Möglichkeiten in einem unterhaltsamen Duell.

SV Langenbach – SV Vötting 4:4 (4:3). Ein Tabellenletzter ist oft nicht vom Glück verfolgt. Diesmal führte Langenbach auf einem kaum bespielbaren Platz bereits mit 4:1. Tim Karschewski (17.), Hannes Kain (22./30.) und Christian Spengler (42.) trafen für den SVL beim Gegentor von Clement Siegenthaler (23.). In dem wilden Kick netzte der Gast noch zweimal in der Nachspielzeit durch Emil Alefelder (45.+1) und Denis Huljina (45.+2/Elfmeter). Das 4:4 von Andreas Scheibeck (59.) war noch nicht der Schlusspunkt, weil es in der Nachspielzeit von Durchgang zwei noch einmal rund ging. Langenbachs Spielertrainer Malte Keding wurde allein vor dem Tor umgemäht. Er war fassungslos, dass der Schiedsrichter das laufen ließ: „Wenn einer bei mir beide Beine trifft und später den Ball, dann ist das Foul. Das war Elfmeter mit Roter Karte.“

FVgg Gammelsdorf – SC Freising 3:0 (1:0). Mit den Treffern von Michael Hösl (39.), Fabian Kraft (46./Eigentor) und Christoph Hösl (55.) war der Sieg der FVgg unter dem Strich verdient, wenn auch vielleicht ein Tor zu hoch. Die Gastgeber hatten mehr vom Spiel und mehr Chancen. Eine der besten Chancen des Sportclubs war ein Freistoß, den Manfred Bullok überragend parierte und sich dabei verletzte (20.).

SV Hörgertshausen – BC Uttenhofen 2:0 (0:0). Auch Hörgertshausen musste hart für seine drei Punkte arbeiten. In der ersten Halbzeit war Uttenhofen eine ganz harte Nuss, es gab Topchancen auf beiden Seiten. In Durchgang zwei kam von den Gästen nicht mehr viel, und der SVH verdiente sich die drei Zähler. Luis Buchner verwandelte einen Foulelfmeter (63.), nachdem Moritz Buchwald per Ellbogenstoß ein Veilchen verpasst worden war. Vier Minuten später legte Kilian Oberprieler das 2:0 nach, und die Hausherren brachten das Ergebnis nach Hause.