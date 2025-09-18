SGS zum Topspiel gegen Schonnebeck, Eiberg gegen Alemannia Essen

Die SG Essen-Schönebeck II hat sich über das vergangenen Jahrzehnt als Mittelfeldteam der A-Liga etabliert, nach fünf Spieltagen grüßt die SGS nun aber plötzlich von der Tabellenspitze. Der Ausgang der Partie gegen die SpVg Schonnebeck II könnte einen Hinweis darauf geben, ob es für einen langfristiges Abenteuer unter den Top-Teams reichte.

Auch in Gruppe 2 wird der Tabellenführer vor eine harte Probe gestellt. Preußen Eiberg kann Alemannia Essen auf Distanz halten. Weiter unten wird Teutonia Überruhr im Aufsteiger-Duell mit dem SV Leithe auf die ersten Punkte der neuen Saison hoffen.