Allgemeines
Sehr guter Start für Eiberg.
Sehr guter Start für Eiberg. – Foto: UR-Pictures

SGS zum Topspiel gegen Schonnebeck, Eiberg gegen Alemannia Essen

Die Spitzenreiter der beiden A-Ligen in Essen können gegen ebenfalls gut gestartete Kontrahenten ihren Status befestigen.

Die SG Essen-Schönebeck II hat sich über das vergangenen Jahrzehnt als Mittelfeldteam der A-Liga etabliert, nach fünf Spieltagen grüßt die SGS nun aber plötzlich von der Tabellenspitze. Der Ausgang der Partie gegen die SpVg Schonnebeck II könnte einen Hinweis darauf geben, ob es für einen langfristiges Abenteuer unter den Top-Teams reichte.

Auch in Gruppe 2 wird der Tabellenführer vor eine harte Probe gestellt. Preußen Eiberg kann Alemannia Essen auf Distanz halten. Weiter unten wird Teutonia Überruhr im Aufsteiger-Duell mit dem SV Leithe auf die ersten Punkte der neuen Saison hoffen.

________________

So läuft der 6. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV
13:00

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
11:00

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
11:00

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
13:00

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
11:00

So., 21.09.2025, 13:15 Uhr
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
13:15

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
15:15

So., 21.09.2025, 16:00 Uhr
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
16:00

________________

So geht es am nächsten Spieltag weiter

7. Spieltag
28.09.25 SuS Haarzopf II - Essener SC Preußen
28.09.25 RuWa Dellwig - FC Saloniki Essen
28.09.25 SpVg Schonnebeck II - FC Karnap 07/27
28.09.25 DKSV Helene Essen - FC Stoppenberg
28.09.25 Türkiyemspor Essen - DJK SG Altenessen
28.09.25 TuSEM Essen 1926 II - SG Essen-Schönebeck II
28.09.25 Sportfreunde Altenessen - SV Borbeck
28.09.25 Bader SV 91 - AL-ARZ Libanon

________________

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A, Gruppe 2, Essen!

So läuft der 6. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
15:00

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
11:00

So., 21.09.2025, 12:45 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
12:45

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
14:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
15:00

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
11:00

Di., 23.09.2025, 20:00 Uhr
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
20:00

So., 21.09.2025, 13:30 Uhr
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
13:30

________________

So geht es am nächsten Spieltag weiter

7. Spieltag
28.09.25 DJK Adler Union Frintrop II - SC Frintrop 05/21
28.09.25 ESC Rellinghausen II - DJK Blau-Weiß Mintard II
28.09.25 Bader SV 91 II - Fortuna Bredeney
28.09.25 NK Croatia Essen - Teutonia Überruhr
28.09.25 Alemannia Essen - TGD Essen-West
28.09.25 Preußen Eiberg - TuS Essen-West 81
28.09.25 SuS Niederbonsfeld - TuS Holsterhausen
28.09.25 SV Leithe - FSV Kettwig

____

