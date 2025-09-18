SGS zum Topspiel gegen Schonnebeck, Eiberg gegen Alemannia Essen

Die SG Essen-Schönebeck II hat sich über das vergangenen Jahrzehnt als Mittelfeldteam der A-Liga etabliert, nach fünf Spieltagen grüßt die SGS nun aber plötzlich von der Tabellenspitze. Der Ausgang der Partie gegen die SpVg Schonnebeck II könnte einen Hinweis darauf geben, ob es für einen langfristiges Abenteuer unter den Top-Teams reichte.
Auch in Gruppe 2 wird der Tabellenführer vor eine harte Probe gestellt. Preußen Eiberg kann Alemannia Essen auf Distanz halten. Weiter unten wird Teutonia Überruhr im Aufsteiger-Duell mit dem SV Leithe auf die ersten Punkte der neuen Saison hoffen.
7. Spieltag
28.09.25 SuS Haarzopf II - Essener SC Preußen
28.09.25 RuWa Dellwig - FC Saloniki Essen
28.09.25 SpVg Schonnebeck II - FC Karnap 07/27
28.09.25 DKSV Helene Essen - FC Stoppenberg
28.09.25 Türkiyemspor Essen - DJK SG Altenessen
28.09.25 TuSEM Essen 1926 II - SG Essen-Schönebeck II
28.09.25 Sportfreunde Altenessen - SV Borbeck
28.09.25 Bader SV 91 - AL-ARZ Libanon
7. Spieltag
28.09.25 DJK Adler Union Frintrop II - SC Frintrop 05/21
28.09.25 ESC Rellinghausen II - DJK Blau-Weiß Mintard II
28.09.25 Bader SV 91 II - Fortuna Bredeney
28.09.25 NK Croatia Essen - Teutonia Überruhr
28.09.25 Alemannia Essen - TGD Essen-West
28.09.25 Preußen Eiberg - TuS Essen-West 81
28.09.25 SuS Niederbonsfeld - TuS Holsterhausen
28.09.25 SV Leithe - FSV Kettwig
