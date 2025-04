SGS verpflichtet Torhüterin Luisa Palmen

Luisa Palmen wechselt in der kommenden Spielzeit von Borussia Mönchengladbach zur SGS Essen. Die 23-Jährige kommt diese Saison auf 17 Einsätze in der 2. Bundesliga.

Trotz ihres noch jungen Alters hat die zukünftige SGS-Keeperin schon viel von der Fußballwelt gesehen. Ausgebildet wurde sie in Bad Neuenahr, Frankfurt und Freiburg, spielte ein Jahr bei den UTEP Miners am US-College, beim SKN St. Pölten in Österreich und zuletzt bei Borussia Mönchengladbach in der zweiten Bundesliga. Dort hielt sie in der laufenden Saison ihren Kasten in 16 Pflichtspieleinsätzen fünf Mal sauber. Auch ein Einsatz in der Bundesliga für den SC Freiburg und ein Länderspiel für die deutsche U17 Nationalmannschaft stehen bereits auf ihrem Konto.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei der SGS Essen“, sagte Palmen. „Es ist der nächste Schritt in meiner Karriere, ich kann mich auf einem hohen Level weiterentwickeln und habe die Chance, Erfahrungen in der Bundesliga zu sammeln. Ich war diese und letzte Saison bereits bei ein paar Heimspielen der SGS als Zuschauerin zu Gast und habe die Atmosphäre an der Hafenstraße sehr genossen. Ich kann es kaum erwarten, das bald von der anderen Seite aus zu erleben", äußerte die junge Torhüterin.