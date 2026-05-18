SGS verabschiedet sich mit einem Remis gegen Freiburg aus Bundesliga

Die SGS steigt aus der Bundesliga ab. – Foto: Markus Verwimp

Nun ist es amtlich: Die SGS Essen verabschiedet sich nach 22 Jahren Erstligazugehörigkeit aus der Frauen-Bundesliga und spielt in der kommenden Saison in der 2. Liga. Zum Abschluss der Saison zeigten die Essenerinnen eine ordentliche Leistung und trennten sich vom SC Freiburg vor fast 6.000 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße mit 1:1.

Die erste halbe Stunde der Begegnung ist schnell erzählt. Die SGS ging die Partie schwungvoll an, versuchte die Freiburgerinnen früh unter Druck zu setzen, kam aber zunächst nicht zu eigenen Torchancen. Erst in der 41. Minute kam Leonie Köpp von der Strafraumgrenze zum Abschluss, ihr strammer Versuch aufs kurze Eck wurde aber von der Torhüterin pariert. Direkt im Gegenzug hatten die Gäste ihre beste Chance der ersten Halbzeit. Kim Sindermann war nach einem Lupfer bereits geschlagen, doch Paula Flach klärte den Ball spektakulär per Fallrückzieher von der Torlinie.

Direkt nach der Pause konnte sich Sindermann dann auszeichnen, als sie sich bei einem Kopfball von Sophie Nachtigall ordentlich strecken musste, den Ball aber noch aus der Ecke kratzen konnte. In der Folge kamen die Lila-Weißen immer besser in die Partie und erspielten sich einige gute Tormöglichkeiten. In der 56. Minute rutschte eine Flanke von Köpp durch zu Flach, doch deren Direktabnahme zischte über den Querbalken. Kurze Zeit später köpfte Beke Sterner nach einer Ecke nur knapp am Gehäuse vorbei und auch der Versuch aus der Distanz von Lena Ostermeier verfehlte sein Ziel.

"Hat leider nicht gereicht"

In der 71. Spielminute belohnte sich die SGS dann für den Aufwand. Erneut kam eine Ecke von Platner gefährlich in den Strafraum und Sterner beförderte das Spielgerät zur Führung in die Maschen. Und die Essenerinnen blieben drauf und versuchten, ein weiteres Tor nachzulegen. Ramona Maier scheiterte aus der Drehung an der Torhüterin, Natasha Kowalskis Versuch aus kurzer Distanz wurde per Fußabwehr entschärft und Flach köpfte nach Flanke von Maier knapp übers Tor.