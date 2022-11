SGS-U20 erkämpft sich Sieg in Köln Frauen-Regionalliga West: Due U20 der SGS Essen konnte gegen Vorwärts SpoHo dreifach punkten.

Die Gäste aus der Ruhrmetropole kamen gut rein und erspielten sich schnell die ersten Torchancen. Es dauerte jedoch bis in die 21. Minute als Louisa Müggenburg den Ball zum 1:0 über die Linie brachte. Die Freude bei den Essenerinnen hielt jedoch nicht allzu lange. Etwas überraschend konnte Köln in der 28. Minute dann ausgleichen. Nun wurde Köln stärker und drehte in der 36. Minute das Spiel mit dem Führungstreffer von Antje Blumenhagen.

Es folgte ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams weitere Chancen hatten. In der 44. Minute war es dann Kirsten Nesse, die kurz vor dem Halbzeitpfiff den Ausgleich erzielte. In Durchgang zwei kam Essen wieder besser rein und ging erneut durch Müggenburg in der 61. Minute mit 3:2 in Führung. Müggenburg krönte acht Minuten später mit dem dritten Tor zum 4:2 ihre starke Vorstellung. Anschließend kam Köln wieder auf und belohnte sich durch Michelle Fischer mit dem Anschlusstreffer (88.). Danach wurde es die letzten Minuten noch einmal hektisch, ein Tor fiel aber nicht mehr und der 3:4-Erfolg der SGS Essen war unter Dach und Fach.

SGS Essen U20: Svea Resing - Yaren Erkan (85. Nicole Schulz), Inger Struwe, Melina Koffler, Lena Wicker, Kirsten Nesse, Louisa Müggenburg (90. Elea Goldberg), Tereza Hlavova (90. Juliette Gier), Jule Schnieder, Anna Moczarski, Lizzy Weinkauf (82. Julia Flöttchen)