SGS stellt Weichen für die Zukunft – Trainerteam für nächste Saison

Thomas Gerstner bringt viel Erfahrung aus seiner langjährigen Trainertätigkeit im Männer- und Frauenfußball mit ins Ruhrgebiet und war zuletzt bis Ende der Saison 2023/2024 Cheftrainer des MSV Duisburg. In seiner neuen Funktion als sportlicher Leiter der SGS wird Gerstner die sportliche Gesamtverantwortung tragen, die Verbindung zur Jugendabteilung weiter intensivieren und gleichzeitig Teil des Trainerteams sein. „Für mich hat es von der ersten Sekunde der Gespräche an perfekt gepasst“, meinte der 58-Jährige. „Alle im Verein sind super positiv gestimmt und haben Bock auf die Aufgabe, die Geschichte der SGS weiterzuschreiben.“

Ebenfalls mit reichlich Erfahrung wird Britta Heinke das Trainerteam in der anstehenden Saison bereichern. Die 57-Jährige war bereits in vielen verschiedenen Funktionen an der Seitenlinie des FSV Gütersloh tätig und freut sich auf ihre neue Aufgabe bei der SGS. „Die freundlichen und warmen Gespräche, die ich mit den Verantwortlichen geführt habe und die Perspektive, ausschließlich im Fußballgeschäft zu arbeiten, haben mir die Entscheidung sehr leicht gemacht“, erzählte Hainke. „Ich möchte mich möglichst schnell in das neue Trainerteam integrieren, damit wir unsere Stärken im Team nutzen und damit über die Saison hinweg die Mannschaft weiterentwickeln können. Ich freue mich sehr auf die Arbeit auf dem Platz und die professionellen Bedingungen in Essen.“

„Für uns war es nach dem Abschied von Markus wichtig, ein Trainerteam zu bilden, das sich aus verschiedenen Charakteren zusammensetzt und über Erfahrung und Expertise in vielen unterschiedlichen Bereichen verfügt. Wir sind davon überzeugt, dass uns das mit Thomas, Britta und Robert sowie allen weiteren Mitgliedern des Trainerteams gelungen ist“, betonte Geschäftsführer Florian Zeutschler. „Wir haben uns bewusst Zeit für die Entscheidungen genommen, um die perfekte Konstellation für den Verein zusammenzustellen“, ergänzte die erste Vorsitzende des Vereins Helga Sander. „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesem breit aufgestellten Team und dem zusätzlichen Know-how unsere Professionalisierung und die Verbindung zwischen Bundesligateam und Förderturm (Jugendförderung) weiter forcieren können und uns mit diesem breit aufgestellten und kompetenten Team ein positiver und

erfolgreicher Start in unsere 22. Saison in der Bundesliga gelingen wird.“