Allgemeines
Eiberg steht an der Spitze von Gruppe zwei.
Eiberg steht an der Spitze von Gruppe zwei. – Foto: UR-Pictures

SGS springt auf eins, Eiberg gewinnt wildes Spiel gegen Rellinghausen

Kreisliga A Essen:Nach dem 5. Spieltag führen die SG Essen-Schönebeck II und Preußen Eiberg die beiden Gruppen an.

Weil die anderen Teams wie die SpVg Schonnebeck II (2:2 gegen TuSEM Essen II) und Türkiyempsor Essen (3:3 gegen den FC Saloniki) Punkte liegen ließen, war der 3:0-Erfolg der SG Essen-Schönebeck II gegen die SF Altenessen umso mehr wert. Das Team zieht nämlich an der Konkurrenz vorbei und steht für den Moment punktgleich mit Aufsteiger SV Borbeck an der Tabellenspitze.

Auch in Gruppe 2 möchte sich kein wirklicher Aufstiegsfavorit herauskristallisieren. Für den Moment hat Preußen Eiberg nach einem wilden 5:3-Sieg gegen den ESC Rellinghausen II den Platz an der Sonne inne. Dahinter sorgte der SC Frintrop mit einem 2:1-Sieg gegen TGD Essen-West für ein Erfolgserlebnis. Teutonia Überruhr befindet sich im freien Fall.

So läuft der 5. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

Heute, 13:00 Uhr
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
4
6
Abpfiff

Mi., 10.09.2025, 19:30 Uhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
6
10
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
3
3
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
0
0
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
2
2
Abpfiff
+Video

Heute, 13:00 Uhr
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
0
3
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
1
5
Abpfiff

So geht es am nächsten Spieltag weiter

6. Spieltag
21.09.25 SV Borbeck - RuWa Dellwig
21.09.25 FC Karnap 07/27 - Sportfreunde Altenessen
21.09.25 TuSEM Essen 1926 II - DKSV Helene Essen
21.09.25 FC Saloniki Essen - Bader SV 91
21.09.25 SG Essen-Schönebeck II - SpVg Schonnebeck II
21.09.25 Essener SC Preußen - FC Stoppenberg
21.09.25 AL-ARZ Libanon - Türkiyemspor Essen
21.09.25 DJK SG Altenessen - SuS Haarzopf II

So läuft der 5. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

Heute, 13:00 Uhr
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
1
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
7
1
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
3
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:15 Uhr
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
3
2
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
1
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
3
5
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
3
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
4
1
Abpfiff

So geht es am nächsten Spieltag weiter

6. Spieltag
18.09.25 SC Frintrop 05/21 - SuS Niederbonsfeld
21.09.25 Teutonia Überruhr - SV Leithe
21.09.25 TuS Holsterhausen - TGD Essen-West
21.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard II - NK Croatia Essen
21.09.25 Fortuna Bredeney - DJK Adler Union Frintrop II
21.09.25 TuS Essen-West 81 - ESC Rellinghausen II
21.09.25 FSV Kettwig - Bader SV 91 II
21.09.25 Preußen Eiberg - Alemannia Essen

