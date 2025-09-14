SGS springt auf eins, Eiberg gewinnt wildes Spiel gegen Rellinghausen

Weil die anderen Teams wie die SpVg Schonnebeck II (2:2 gegen TuSEM Essen II) und Türkiyempsor Essen (3:3 gegen den FC Saloniki) Punkte liegen ließen, war der 3:0-Erfolg der SG Essen-Schönebeck II gegen die SF Altenessen umso mehr wert. Das Team zieht nämlich an der Konkurrenz vorbei und steht für den Moment punktgleich mit Aufsteiger SV Borbeck an der Tabellenspitze.
Auch in Gruppe 2 möchte sich kein wirklicher Aufstiegsfavorit herauskristallisieren. Für den Moment hat Preußen Eiberg nach einem wilden 5:3-Sieg gegen den ESC Rellinghausen II den Platz an der Sonne inne. Dahinter sorgte der SC Frintrop mit einem 2:1-Sieg gegen TGD Essen-West für ein Erfolgserlebnis. Teutonia Überruhr befindet sich im freien Fall.
6. Spieltag
21.09.25 SV Borbeck - RuWa Dellwig
21.09.25 FC Karnap 07/27 - Sportfreunde Altenessen
21.09.25 TuSEM Essen 1926 II - DKSV Helene Essen
21.09.25 FC Saloniki Essen - Bader SV 91
21.09.25 SG Essen-Schönebeck II - SpVg Schonnebeck II
21.09.25 Essener SC Preußen - FC Stoppenberg
21.09.25 AL-ARZ Libanon - Türkiyemspor Essen
21.09.25 DJK SG Altenessen - SuS Haarzopf II
6. Spieltag
18.09.25 SC Frintrop 05/21 - SuS Niederbonsfeld
21.09.25 Teutonia Überruhr - SV Leithe
21.09.25 TuS Holsterhausen - TGD Essen-West
21.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard II - NK Croatia Essen
21.09.25 Fortuna Bredeney - DJK Adler Union Frintrop II
21.09.25 TuS Essen-West 81 - ESC Rellinghausen II
21.09.25 FSV Kettwig - Bader SV 91 II
21.09.25 Preußen Eiberg - Alemannia Essen
