SGS springt auf eins, Eiberg gewinnt wildes Spiel gegen Rellinghausen

Weil die anderen Teams wie die SpVg Schonnebeck II (2:2 gegen TuSEM Essen II) und Türkiyempsor Essen (3:3 gegen den FC Saloniki) Punkte liegen ließen, war der 3:0-Erfolg der SG Essen-Schönebeck II gegen die SF Altenessen umso mehr wert. Das Team zieht nämlich an der Konkurrenz vorbei und steht für den Moment punktgleich mit Aufsteiger SV Borbeck an der Tabellenspitze.

Auch in Gruppe 2 möchte sich kein wirklicher Aufstiegsfavorit herauskristallisieren. Für den Moment hat Preußen Eiberg nach einem wilden 5:3-Sieg gegen den ESC Rellinghausen II den Platz an der Sonne inne. Dahinter sorgte der SC Frintrop mit einem 2:1-Sieg gegen TGD Essen-West für ein Erfolgserlebnis. Teutonia Überruhr befindet sich im freien Fall.