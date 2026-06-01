SGS mit Last-Minute-Sieg vor Abstiegs-Showdown, Kray und MFC gerettet

Antony Brai erzielte den Siegtreffer für die SGS. – Foto: Markus Becker

Während sich am letzten Spieltag der SV Scherpenberg und SV Budberg in einem Fernduell um die Meisterschaft messen, steht im Abstiegskampf ein direktes Duell im Fokus. Die SG Essen-Schönebeck trifft dabei auf den SC Werden-Heidhausen. Eins der beiden Teams steigt am Ende in jedem Fall ab. Die SGS geht mit der etwas besseren Ausgangslage ins Saisonfinale, kann sich dafür bei Antony Brai bedanken, dessen Treffer in der Nachspielzeit für drei Punkte gegen die Sportfreunde Niederwenigern sorgte. Außenseiterchancen hat noch der PSV Wesel dank eines 3:2-Siegs gegen den FC Kray. Wesel müsste auf ein Remis zwischen Werden und der SGS hoffen. Der FC Kray und Mülheimer FC profitieren unterdessen von dem direkten Aufeinandertreffen zweier Konkurrenten und haben trotz minimalen Vorsprungs den Klassenerhalt sicher.

Als vieles bereits auf eine torlose Punkteteilung hindeutete, schlug die SG Essen-Schönebeck doch noch zu. Antony Brai erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit den umjubelten Treffer zum 1:0-Endstand (90.+3) und sorgte damit für großen Jubel bei den Gastgebern.

Entsprechend erleichtert zeigte sich SGS-Trainer Olaf Rehmann nach dem Schlusspfiff. "Natürlich bewegt der Abstiegskampf einen Trainer und nimmt einen mit, von daher ist der Sieg natürlich auch schön für meine Gemütslage“, sagte der Coach. Gleichzeitig mahnte er zur Vorsicht: "Die Saison ist ja noch nicht vorbei und wir sind noch nicht über den Berg, von daher wird die Anspannung auf jeden Fall noch eine Woche bleiben.“

Rehmann: "Hart erkämpfter Sieg“

Rehmann sah über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe. "Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, mit Vorteilen für Niederwenigern in der ersten Halbzeit und Vorteilen für uns in der zweiten Halbzeit. Von daher ist es schwer zu sagen, ob der Sieg verdient war oder nicht. Er war auf jeden Fall hart erkämpft.“

Mit Blick auf die entscheidende Schlussphase sprach der Trainer auch vom nötigen Spielglück. "Heute hätten wir auch nicht zwingend gewinnen müssen, haben wir aber. Manchmal gehört auch etwas Spielglück dazu, das man sich eben auch hart erarbeiten muss in so einer Phase.“

Durch den späten Erfolg geht die SG Essen-Schönebeck mit Rückenwind und vor allem einer klar verbesserten Ausgangslage in den letzten Spieltag. Das Saisonfinale hat für die SGS dabei besondere Brisanz. Ausgerechnet beim SC Werden-Heidhausen fällt die Entscheidung über den Klassenerhalt. Eines der beiden Teams wird den Gang in die Bezirksliga antreten müssen.

"Wir wissen, dass wir es selbst beeinflussen und entscheiden können. Dafür werden wir uns bestmöglich vorbereiten und gut trainieren. Dann schauen wir, was am Ende passieren wird, denn es ist und bleibt auch nur Fußball, es geht zum Glück nicht um Leben und Tod“, sagte Rehmann.

SG Essen-Schönebeck – Sportfreunde Niederwenigern 1:0

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic, Dennis Czok, Antony Brai, Erion Abazi (73. Niklas Parsch), David Lenze, Yassine Bentaleb, Volodymyr Honcharov (80. Fabio Theisen), Samuel Pozniak, Luiz-Simon Kreisköther (84. Siegfried Kalonda), Dennis Wibbe (63. Dan Quedraogo) - Trainer: Olaf Rehmann

Sportfreunde Niederwenigern: Tim Höppner, Fabian Lümmer, Marvin Schurig, Robin Duesmann (12. Aurel Kaßberg), Finn Luca Baartz, Marc Geißler, Florian Machtemes, Paul Anton Renneberg, Sekvan Azad Rascho (92. Niklas Nadolny), Maurice Krall (69. Malik Emin Ben Soula), Moreno Mandel - Trainer: Marcel Kraushaar

Schiedsrichter: Solomon Anderson - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Antony Brai (90.+3)

Wesel darf hoffen, Kray ist durch

Für den PSV Wesel stand im Kellerduell gegen den FC Kray viel auf dem Spiel. Entsprechend bitter begann die Partie für die Gastgeber. Timo Giese sah wegen einer Notbremse die Rote Karte, unmittelbar danach brachte Juri Korte die Gäste mit 1:0 in Führung (24.). Doch die Weseler zeigten eine beeindruckende Reaktion. Noch in Unterzahl gelang der schnelle Ausgleich durch Max Mahn (24.). Felix Gehrmann drehte die Partie wenig später komplett (29.), ehe Nico Giese die Führung nach der Pause auf 3:1 ausbaute (58.). Spannend wurde es noch einmal, als Semi Köse per Strafstoß auf 2:3 verkürzte (74.). Am Ende rettete der PSV den knappen Vorsprung jedoch über die Zeit und sicherte sich drei enorm wichtige Punkte. Ohne den Heimsieg wäre Wesel bereits abgestiegen gewesen. So lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt bis zum letzten Spieltag weiter. Auch wenn Kray nur zwei Punkte Vorsprung vor der Abstiegszone hat, existiert kein Szenario in welchem der ehemalige Regionalligist am letzten Spieltag absteigen würde.

PSV Wesel – FC Kray 3:2

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Stephan Sanders, Timo Giese, Berkan Toptas, Marvin Nunnendorf, Dustin Heveling, Nico Giese (80. Denys Ovsiannikov), Luis Jakob Blaswich (80. Gian-Luca Klinger), Felix Gehrmann, Max Mahn (95. Yannik Oenning), Jan Gehrmann - Trainer: Björn Assfelder

FC Kray: Max Gerd Nawrath, Semih Köse, Djibril Tamsir Camara, Elvis Fioklou-Toulan (64. Anis El Ghiat), Michael Tosh Lake, Edmond Kadrijaj, Juri Korte, Estevan Rascho, Milot Ademi, Danilo Settimio Curaba, Benludvig Elad - Trainer: Dimitrios Pappas

Schiedsrichter: Marvin Konopatzki (Kleve) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Juri Korte (24.), 1:1 Max Mahn (29.), 2:1 Felix Gehrmann (40.), 3:1 Nico Giese (58.), 3:2 Semih Köse (74. Foulelfmeter)

Rot: Timo Giese (22./PSV Wesel/Notbremse) Rellinghausen hat Platz drei sicher, MFC darf Klassenerhalt feiern