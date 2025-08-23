Ramona Maier traf für die SGS doppelt. – Foto: Marc Bremer (MB Mediaworld)

SGS: Maiers Doppelpack sichert Testspielerfolg gegen Utrecht Die SGS Essen schlägt den FC Utrecht zum Abschluss des Trainingslagers mit 2:0.

Zum Abschluss des Trainingslagers in Billerbeck stand für die Spielerinnen der SGS Essen das Testspiel gegen den FC Utrecht an. Nach dreimal 35 Minuten stand es am Ende wegen eines Doppelpacks von Ramona Maier 2:0 für die Essenerinnen, die damit ihre Siegesserie in der Vorbereitung weiter ausbauen konnten.

Zu Beginn der Partie ging es noch etwas wild zu, da beide Mannschaften schnell nach vorne spielen wollten und immer wieder früh ins Pressing gingen. Speziell die Gäste aus den Niederlanden griffen schon weit in der Essener Hälfte an. Den ersten Torabschluss hatte dann in der achten Spielminuten Paulina Platner, deren Fernschuss aber noch zu unplatziert war. In der Folge hatten zunächst die Niederländerinnen die besseren Gelegenheiten. Ein Kopfball aus kurzer Distanz klatschte an den Innenpfosten und Luisa Palmen im Essener Tor konnte einen Schlenzer von der Strafraumkante gerade noch an die Latte lenken. So endete das erste Drittel torlos.



Nach der kurzen Pause fanden die Lila-Weißen immer besser in die Partie und hatten durch Laureta Elmazi und Jette ter Horst jeweils zwei gute Gelegenheiten zur Führung, die aber noch nicht verwertet werden konnten. Auf der Gegenseite konnte sich auch die eingewechselte Kim Sindermann auszeichnen, als sie mit einer gewonnen eins gegen eins Situation den Rückstand verhinderte. Doch die SGS Essen übernahm mit zunehmender Spieldauer immer mehr die Kontrolle und so war es in der 67. Minute Shari van Belle, die in den Sechzehner auf Julia Debitzki durchsteckte, die den Ball scharf vors Tor brachte, wo Ramona Maier heranrutschte und ihn über die Linie drückte. SGS baut Serie weiter aus