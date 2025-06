SGS macht großen Schritt

Sandbach. Es war der erste Schritt in die richtige Richtung: Die SG Sandbach hat das Auftaktspiel der Kreisoberliga-Relegationsrunde gegen den Dieburger A-Liga-Zweiten TS Ober-Roden II am Dienstagabend mit 2:1 (1:1) gewonnen. Das entscheidende Spiel wartet auf die Sandbacher am Pfingstmontag beim A-Liga-Zweiten des Odenwaldes, dem VfL Michelstadt (Anstoß 15 Uhr).

Es war auch der Abend von Dennis Uhrig, der im Winter als spielender Co-Trainer vom Ligarivalen 1. FC Rimhorn nach Sandbach gewechselt war und seit dieser Zeit auf seine Spielberechtigung warten musste. Er war es denn auch, der seinen neuen Club in der 19. Minute in Führung brachte. „Es war ein hart umkämpftes Spiel“, räumte SGS-Trainer Dany Ribeiro ein. Der Noch-Kreisoberligist dominierte in den ersten 20 Minuten und besaß unmittelbar nach dem Führungstreffer die Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Doch Nicolas Lauermann ließ die Gelegenheit ungenutzt. Nach Schilderung von Ribeiro ließ seine Mannschaft schon in der ersten Hälfte zu viel zu: „Ober-Roden kam in der ersten Hälfte zu zwei, drei guten Chancen, wo wir etwas Glück hatten.“ In den zehn Minuten vor der Pause war Ober-Roden dann die spielbestimmende Mannschaft und kam durch einen verwandelten Foulelfmeter von Daniel Curman (42.) zum Ausgleich.

Die Höhepunkte der zweiten Hälfe sind schnell aufgezählt: In der 50. Minute hätte Burak Kaya freistehend eigentlich das 2:1 für die Gäste machen, scheiterte aber am überragenden SG-Torhüter Marco Saul. Jonathan Seiter besaß nach 68 Minuten die erste gute Chance für die SGS in der zweiten Hälfte, aber der junge Sandbacher traf zunächst nicht. Zehn Minuten später war Ober-Rodens Abwehr erneut nicht im Bilde. Seiter nutzte dies, um seine Mannschaft wieder in Führung zu bringen. Dennis Uhrig kam kurz vor dem Ende noch einmal stark über den Flügel, aber Ober-Rodens Keeper Steffen Hitzel verhinderte das mögliche 3:1.