SGS leiht Ella Touon bis Saisonende aus

Ella Touon kehrt zur SGS Essen zurück. – Foto: Patrik Otte

Ein altbekanntes Gesicht kehrt zurück nach Essen-Schönebeck: Ella Touon, die bereits einige Jahre ihrer Karriere in Essen verbracht hatte, wechselt leihweise bis zum Saisonende vom 1. FC Köln ins Ruhrgebiet.

Die 22-jährige Linksverteidigerin kam zur Saison 2019/2020 aus Zürich nach Essen, ging dort auf das Sport- und Tanzinternat und gehörte seiner Zeit zum berüchtigten SGS-Jahrgang 2003, aus dem auch Spielerinnen wie Beke Sterner, Sophia Winkler oder Katharina Piljić stammen. Im Oktober 2020 feierte sie ihr Bundesligadebüt für die SGS und wechselte im Sommer 2023 zum SKN St. Pölten. Insgesamt stehen 72 Einsätze in den Bundesligen Deutschlands und Österreichs, 13 Partien in der UEFA Women’s Champions League sowie vier Spiele für die Nationalmannschaft der Schweiz auf ihrem Konto.

„Wir kennen Ella und ihre Fähigkeiten natürlich noch sehr genau“, sagt Florian Zeutschler, Geschäftsführer der SGS Essen. „Deshalb freuen wir uns sehr, dass sie bis zum Saisonende zu uns zurückkehren wird.“