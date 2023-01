Die SGS-Frauen haben den letzten Test der Vorbereitung erfolgreich bestritten. – Foto: Robert Gertzen

SGS gegen Gütersloh in Torlaune Die SGS Essen siegt im letzten Testspiel der Vorbereitung 7:2 gegen Gütersloh.

Die SGS Essen gewann am Samstag in Rheda-Wiedenbrück 7:2 beim ambitionierten Zweitligisten FSV Gütersloh. Neben den neun Toren sahen die rund 30 Zuschauer in der Tönnies Arena einen gut aufgelegten Gast, der in seinem letzten Vorbereitungsspiel mit „voller Kapelle“ agierte. SGS-Trainer Markus Högner gab allen Spielerinnen noch einmal ausreichend Spielzeit: „Ich wollte mir selber damit auch einen letzten Eindruck vor dem Spiel gegen Köln am Freitag verschaffen.“ Seine Mädels enttäuschten ihn nicht und lieferten zwei tolle Halbzeiten mit einem am Ende auch in der Höhe verdienten hohen Sieg ab.

SGS von Beginn an dominierend Högner sah vom Anpfiff an ein SGS-Team ohne Anlaufschwierigkeiten: „Wir haben den Ball von Anfang an sehr gut laufen lassen, haben vor allen Dingen immer gut in den Zwischenräumen agiert und die Bälle in die Tiefe gespielt.“ Damit kamen die Gastgeber nicht klar. Und so stand es bereits nach 15 Minuten 0:2 aus Gütersloher Sicht. Denn nach zwei Ecken von Ella Touon war Beke Sterne jeweils mit dem Kopf da und erzielte die frühe 2:0-Führung. Durch einen Stellungsfehler in der Abwehr fing sich die SGS ein Gegentor, das nach Meinung von Markus Högner durchaus vermeidbar war.

Die Gäste brauchten einen kurzen Moment, um wieder Klarheit in das eigene Spiel zu bekommen, waren dann aber erneut überlegen und erzielten durch Natasha Kowalski mit einem tollen Freistoß in der 41. Minute aus etwa 20 Metern über die Mauer das 3:1. „Das war richtig stark“, so der Coach. Zwei Minuten später setzte Essens Nr. 10 noch einen drauf und schloss eine schöne Einzelleistung nach Zuarbeit von Touon mit dem 4:1 ab. Mit einer Dreitoreführung ging es ins Warme Halbzeitwechsel bringen keinen Bruch ins Spiel