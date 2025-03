SGS feiert Sensationssieg gegen RWE, KFC gewinnt Sechs-Punkte-Spiel

Im Lokalderby gab es keine großen Überraschungen. Die Fortuna gewann auch ihr achtes Spiel in Serie und pirschte sich vor dem Wochenende an die weitere Konkurrenz heran. Elias Nelson Oberschewen zeichnete sich als überragender Akteur aus und markierte einen Dreierpack für die Hausherren (19.,52.,62.).

Auch gegen die stark aufspielenden Aufsteiger aus Unterrath gab sich der MSV keine Blöße. Die Zebras gingen schon mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Kabinen und konnten von dann die Partie kontrollieren. Die Gäste fanden in der Folge noch auf den dritten Gegentreffer die schnelle Antwort, mussten sich letztlich jedoch dem Favoriten geschlagen geben.

Erst in der Schlussphase wurde das heiße Duell zwischen den beiden Tabellennachbarn auch klar entschieden. Uerdingen erwischte zwar schon einen Frühstart durch Ahmad Rashk (12.), mussten sich in der Folge jedoch lange gedulden bis Mitte der zweiten Hälfte Saba Kuprava Babakadze (61.), Amin Mohamed El Ouamari (71.) und Toni Ulbrich (75.) das Ergebnis in die Höhe schraubten. Rein tabellarisch hat das Ergebnis auch wesentliche Konsequenzen. Der KFC springt von einem direkten Abstiegsplatz nach oben und schiebt sich gar noch am FSV vorbei. Um den Strich deutet sich in den kommenden Wochen ein enges Gedränge an.