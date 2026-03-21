SGS Essen: Zuschauerrekord bei bitterer Niederlage gegen Bayern Die SGS Essen unterliegt dem FC Bayern München in der Frauen-Bundesliga klar mit 0:5. Dennoch gibt es Grund zur Freude. von SGS Essen · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser

Für die SGS Essen gab es gegen Bayern eine klare Niederlage. – Foto: Imago Images

Gegen den Tabellenführer und amtierenden Doublesieger FC Bayern München war für die SGS Essen nichts zu holen. Nachdem die Essenerinnen schon nach wenigen Minuten in Unterzahl agieren mussten, unterlagen sie am Ende deutlich mit 0:5. Die positive Nachricht des Tages: Mit 4.843 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße verzeichnete die SGS einen neuen Zuschauerrekord.

Bereits der Start in die Begegnung hätte aus Essener Sicht kaum schlechter verlaufen können. Es dauerte gerade einmal vier Minuten, bis die Gäste das erste Mal gefährlich vor das Tor kamen und Pernille Harder eine Flanke von der rechten Seite über die Linie drückte. Vier Minuten später der nächste Nackenschlag: Kapitänin Jacqueline Meißner musste nach einer Notbremse mit Rot vom Platz und die SGS musste die verbleibenden über 80 Minuten in Unterzahl agieren. Und damit nicht genug, den anschließenden Freistoß nutzen die Münchnerinnen in Person von Ex-Essenerin Linda Dallman zum 0:2.

In der Folge waren die Essenerinnen bemüht, Sicherheit und Struktur in ihr Spiel zu bekommen, was auch gelang, denn Großchancen erspielte sich der FCB anschließend für längere Zeit nicht mehr. In der 18. Minute gelang den Lila-Weißen ein erster eigener Entlastungsangriff über Beke Sterner, deren Flanke in die Mitte aber keine Abnehmerin fand. 20 Minuten später musste auch Ramona Maier angeschlagen den Platz verlassen und wurde durch Laureta Elmazi ersetzt. Bis zur Pause hatten die Gäste wie zu erwarten war deutlich mehr Ballbesitz, doch die SGS verteidigte das Tor mit allem, was sie hatte und hielt das Ergebnis bis zum Pausenpfiff. "Spiel nach zehn Minuten entschieden" Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Geschehen nicht viel. Bayern ließ den Ball durch die eigenen Reihen laufen und suchte die Lücke in der SGS-Abwehr, die versuchte kompakt zu stehen und weitere Gegentore zu verhindern. Dies gelang bis zur 67. Spielminute. Harder wurde im Strafraum gefoult und verwandelte den fälligen Strafstoß zum 0:3. Anschließend schwanden bei den Lila-Weißen immer mehr die Kräfte und die Gäste kamen durch Natalia Patilla-Bidas und Edna Imade mit zwei weiteren Treffern zum 0:5 Endstand.