SGS Essen: Zuschauerrekord bei bitterer Niederlage gegen Bayern

Gegen den Tabellenführer und amtierenden Doublesieger FC Bayern München war für die SGS Essen nichts zu holen. Nachdem die Essenerinnen schon nach wenigen Minuten in Unterzahl agieren mussten, unterlagen sie am Ende deutlich mit 0:5. Die positive Nachricht des Tages: Mit 4.843 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße verzeichnete die SGS einen neuen Zuschauerrekord.
Bereits der Start in die Begegnung hätte aus Essener Sicht kaum schlechter verlaufen können. Es dauerte gerade einmal vier Minuten, bis die Gäste das erste Mal gefährlich vor das Tor kamen und Pernille Harder eine Flanke von der rechten Seite über die Linie drückte. Vier Minuten später der nächste Nackenschlag: Kapitänin Jacqueline Meißner musste nach einer Notbremse mit Rot vom Platz und die SGS musste die verbleibenden über 80 Minuten in Unterzahl agieren. Und damit nicht genug, den anschließenden Freistoß nutzen die Münchnerinnen in Person von Ex-Essenerin Linda Dallman zum 0:2.
In der Folge waren die Essenerinnen bemüht, Sicherheit und Struktur in ihr Spiel zu bekommen, was auch gelang, denn Großchancen erspielte sich der FCB anschließend für längere Zeit nicht mehr. In der 18. Minute gelang den Lila-Weißen ein erster eigener Entlastungsangriff über Beke Sterner, deren Flanke in die Mitte aber keine Abnehmerin fand. 20 Minuten später musste auch Ramona Maier angeschlagen den Platz verlassen und wurde durch Laureta Elmazi ersetzt. Bis zur Pause hatten die Gäste wie zu erwarten war deutlich mehr Ballbesitz, doch die SGS verteidigte das Tor mit allem, was sie hatte und hielt das Ergebnis bis zum Pausenpfiff.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Geschehen nicht viel. Bayern ließ den Ball durch die eigenen Reihen laufen und suchte die Lücke in der SGS-Abwehr, die versuchte kompakt zu stehen und weitere Gegentore zu verhindern. Dies gelang bis zur 67. Spielminute. Harder wurde im Strafraum gefoult und verwandelte den fälligen Strafstoß zum 0:3. Anschließend schwanden bei den Lila-Weißen immer mehr die Kräfte und die Gäste kamen durch Natalia Patilla-Bidas und Edna Imade mit zwei weiteren Treffern zum 0:5 Endstand.
„Das Spiel war leider schon nach zehn Minuten quasi entschieden,“ meinte Trainerin Heleen Jaques. „Wir bekommen nach vier Minuten das erste Gegentor und nach acht Minuten die rote Karte und dann ist es natürlich extrem schwierig gegen Bayern. Wir haben die erste Halbzeit danach trotzdem gut durchgezogen und versucht, das Ergebnis so gering wie möglich zu halten. Ich bin stolz auf die Mädels! Sie haben alles auf dem Platz gelassen, sind immer für die andere gelaufen und haben jeden Weg auf sich genommen.“
Jaques‘ Mannschaft hat nun eine etwas längere Pause, denn das nächste Spiel steht erst am Sonntag, den 29.03. an. Dann reist die SGS nach Bremen, um dort wieder wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln. „Wir müssen jetzt abwarten, wie die Spielerinnen das Spiel verkraften. 80 Minuten Unterzahl sind enorm anstrengend. Wir haben zum Glück ein paar Tage mehr Zeit, um uns zu erholen und dann versuchen wir auch das nächste Spiel wieder zu gewinnen.“
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