Die SGS Essen will zum Abschluss des Jahres noch einmal punkten. – Foto: Robert Gertzen

SGS Essen will maximalen Erfolg im letzten Spiel des Jahres Frauen-Bundesliga: Am Sonntag zum MSV Duisburg.

Auch wenn das Team der SGS Essen den Weg am Sonntag zum MSV Duisburg aufgrund der Nähe auch „zu Fuß“ machen könnten, geht keiner von einem Spaziergang im letzten Spiel des Jahres 2022 in der Schauinsland-Reisen-Arena aus. Dafür besteht trotz der guten Entwicklung der SGS in den jüngsten Spielen kein Anlass, wie Trainer Markus Högner schon in der Pressekonferenz nach dem Heimspiel gegen Werder Bremen in der Frauen-Bundesliga sagte. Ganz im Gegenteil, er hat größten Respekt vor den „Zebras“: „Sie machen das als Aufsteiger sehr gut und zeigen stabile Leistungen in dieser Saison.“ Dennoch wollen er und sein Team den aktuellen Trend weiter fortsetzen, die Begegnung fokussiert angehen und mit einem maximalen Erfolg das zu Ende gehende Spieljahr 2022 beschließen.

Respekt vor der Leistung der Duisburger

So., 11.12.2022, 16:00 Uhr MSV Duisburg SGS Essen

Eigene Defensive der Schlüssel zum Erfolg Markus Högner hebt besonders die Effektivität der Duisburger hervor: „Sie es immer wieder geschafft, aus wenigen Möglichkeiten viel zu machen.“ Es wird kein einfaches Spiel: „Ihr Trainer Nico Schneck bekommt eine gute Balance in das Team. Die Einstellung ist top, sie haben eine gute Organisation und sie erreichen mit wenigen Mitteln ganz viel.“ Essens Coach hofft auf eine gute Atmosphäre an der Wedau: „Großes Stadion, letztes Spiel, die Herren haben schon Winterpause. Da könnten viele Zuschauerinnen und Zuschauer da sein. Eigentlich optimale Rahmenbedingungen.“ Högner will ‚dranbleiben‘ und den Punkt gegen Werder Bremen ‚vergolden‘.