Die Frauen der SGS Essen wollen aus Leverkusen etwas mitbringen. – Foto: Robert Gertzen

SGS Essen will gute Leistung in Leverkusen bestätigen Wenn einer eine Reise tut: Der Weg zu Bayer 04 Leverkusen am Sonntag ist allerdings recht kurz.

Am kommenden Sonntag steht für die SGS Essen das Auswärtsspiel in der Frauen-Bundesliga bei Bayer Leverkusen auf dem Programm. Es ist ein Nachbarschaftsbesuch. Nach Duisburg der nächste Verein. Und das darf gerne doppeldeutig verstanden werden, geht es dabei doch sowohl um die räumliche Nähe als auch um die tabellarische. Die Werkself steht nach fünf Spieltagen mit drei Punkten vor unseren Mädels. Trainer Markus Högner ist vorsichtig optimistisch: „Ich hoffe, dass die Mannschaft an die gute Leistung vom Hoffenheimspiel anknüpfen kann. Wir sind mannschaftlich geschlossen aufgetreten. Wenn uns das auch Sonntag gelingt, bin ich sehr optimistisch, dass wir auch in Leverkusen punkten können.“

Trainer Markus Högner ist zuversichtlich Auf die heimische Zuschauermacht wird er im Ulrich-Haberland-Stadion aber verzichten müssen. „Vielleicht nicht ganz“, zwinkert der Coach: „Leverkusen ist ja nicht so weit weg. Wir würden uns alle sehr freuen, wenn uns so viele stimmgewaltige Zuschauer wie möglich begleiten.“ Die Bayerfrauen, die mit Elisa Senß, Jill Bayings und Selina Ostermeier drei Spielerinnen in Reihen haben, die auch schon das SGS-Trikot trugen, haben sich im Vorfeld möglicherweise etwas mehr als aktuell Platz 8 ausgemalt. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge muss sich das Team von Trainer Robert de Pauw aber zunächst zwei Plätze vor unseren Mädels einordnen. „Leverkusen hat nur drei Punkte Vorsprung. Wir sind noch früh in der Saison. Natürlich wird das eine Herausforderung für uns. Aber warum sollten wir nicht mit großer Vorfreude und sehr selbstbewusst in das Spiel gehen“, sagt Essens Trainer: „Leverkusen steht doch unter Zugzwang. In der Bundesliga ist jedes Spiel hart umkämpft.“