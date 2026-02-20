SGS Essen: Warum der Klassenerhalt in der Frauen-Bundesliga gelingt

Die SGS Essen (hier gegen Kickers Offenbach im Pokal) muss in der Liga mehr Tore schießen, um dem Abstiegskampf zu entfliehen. – Foto: Julien Christ/ sportfotografi

Die Saison 2025/26 der Frauen-Bundesliga stellt für die SGS Essen vielleicht die bislang größte Herausforderung ihrer Vereinsgeschichte dar: Nach Jahren solider Platzierungen und stabiler Erstklassigkeit kämpft der Traditionsclub mit engen finanziellen Möglichkeiten und einem extrem hart umkämpften Ligaverlauf um jeden Punkt, um den Klassenerhalt zu sichern, und obwohl die Situation auf dem Papier nach einem klaren Abstiegskampf aussieht, haben die Essenerinnen in den letzten Wochen gezeigt, dass sie nicht kampflos aufgeben werden.

Trotz der schwierigen Ausgangslage konnte die SGS in den letzten Partien zeigen, dass sie selbst gegen Topgegner bestehen kann: Nach einer ausgeglichenen Partie gegen den 1. FC Köln gelang zuletzt ein wichtiger Punktgewinn beim 1:1 gegen den VfL Wolfsburg, bei dem Ella Touon nach der Pause den Ausgleich erzielte und damit ein deutliches Zeichen im Abstiegskampf setzte. Gerade dieser Treffer unterstreicht, dass Essen trotz nur 14 erzielter Saisontore immer wieder in der Lage ist, offensive Akzente zu setzen und gegen hohe Qualität zu bestehen.

In der Tabelle liegt Essen aktuell auf Platz 13 und damit auf dem vorletzten Rang, was nach aktuellem Stand den direkten Abstieg bedeuten würde. Nach 18 Spielen stehen 2 Siege, 5 Unentschieden und 11 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 14:39 und 11 Punkten zu Buche. Dennoch ist der Rückstand zu den Konkurrenten im Tabellenkeller nicht groß – ein oder zwei Siege könnten die Situation deutlich verändern, was zeigt, wie eng das Tabellenbild in dieser Saison ist und wie schnell sich Dynamiken im Abstiegskampf drehen können. Diese Spielzeit ist zudem die erste mit 14 Teams in der Liga, wodurch die Konkurrenz spürbar zugenommen hat.

Stattdessen ruhen die Offensivhoffnungen aktuell auf Spielerinnen wie Ramona Maier, die mit ihrer Erfahrung wichtige Tiefe ins Spiel bringt, Laureta Elmazi, deren Tempo im Gegenstoßspiel für Entlastung sorgt, und der jungen Leonie Köpp, die in dieser Saison weiter reifen soll und bereits gute Ansätze gezeigt hat. Auch Lucy Marleen Minne bringt viel Dynamik und kann situativ für Gefahr sorgen, wenn sie in Eins-gegen-Eins-Situationen kommt. Insgesamt ist das Offensivspiel variabel, aber noch zu abhängig von situativen Lösungen statt klarer Torgefahr.

Im Offensivbereich fehlen der SGS aktuell nicht nur Tore, sondern auch eine Torschützin – was spürbar ins Gewicht fällt. Gerade der Ausfall von Lilli Purtscheller, die sich beim Training einen Kreuzbandriss zugezogen hat und für die Saison ausfällt, trifft den Verein hart. Purtscheller hätte diese Saison den Durchbruch schaffen können, nachdem sie in der Vorsaison bereits Bundesliga-Erfahrung gesammelt und wichtige Scorer-Punkte erzielt hatte; ihr Verlust bedeutet, dass Essen vorne noch kreativer und entschlossener auftreten muss, um gefährlich zu bleiben.

Im Mittelfeld ist Natasha Kowalski der klare Hoffnungsträger. Die 22-jährige Mittelfeldspielerin bringt Dynamik, Spielübersicht und Abschlussstärke aus dem zweiten Drittel mit. Ihre Fähigkeit, Bälle in gefährliche Räume zu tragen und selbst Torgefahr zu entwickeln, macht sie zu einer der Schlüsselspielerinnen im Saisonendspurt. Zusammen mit kreativen Mittelfeldakteurinnen wie Paulina Platner und Shari van Belle strukturiert sie Essens Offensivbemühungen und sorgt für Verbindungsspiel zwischen Defensive und Angriff.

In der Abwehr zeigt sich steigende Stabilität: Spielerinnen wie Jacqueline Meißner als erfahrene Führungspersönlichkeit geben der Defensive Halt, während Laura Pucks und Lena Ostermeier durch Laufbereitschaft und Zweikampfstärke für Robustheit sorgen. Gerade in engen Spielen wird die Fähigkeit, hinten wenig zuzulassen, entscheidend sein – und in den letzten Wochen war eine bessere Organisation über 90 Minuten hinweg erkennbar.

Auf der Torwartposition gibt Kim Sindermann der Mannschaft im Normalfall Sicherheit zwischen den Pfosten. Ihre Paraden bei schwierigen Bällen und ihre Präsenz im Strafraum sind wichtige Faktoren, wenn es darum geht, Essens Defensive zu stabilisieren und gegnerische Chancen zu begrenzen – ein Punkt, der im engen Abstiegskampf Gold wert sein kann.

Auch wenn der Saisonstart schwierig war und Essen lange Zeit nur wenige Punkte auf dem Konto hatte, zeigen die jüngsten Leistungen, dass das Team mental gewachsen ist und gelernt hat, gegen direkte Konkurrenten Zählbares mitzunehmen. Die Punktgewinne gegen Köln und insbesondere gegen Wolfsburg wirken wie Katalysatoren: Sie geben Selbstvertrauen und zeigen, dass selbst gegen starke Gegner Zählbares möglich ist.

Im Abstiegskampf zählen schließlich oft Details – Effizienz vor dem Tor, mentale Stärke und Geschlossenheit über 90 Minuten. In all diesen Bereichen hat Essen zuletzt Fortschritte gezeigt: stabileres Zusammenspiel, klarere Abläufe im Umschaltspiel und eine immer bessere Defensivorganisation. Diese positive Entwicklung kann am Ende den Ausschlag geben, wenn es darum geht, den Klassenerhalt zu sichern.

Wer die SGS jetzt retten könnte: Natasha Kowalski

Ein ganz entscheidender Faktor im Kampf um den Klassenerhalt könnte meiner Meinung nach Natasha Kowalski sein. Die 22-Jährige bringt Dynamik, Spielintelligenz und einen klaren Zug zum Tor mit – Qualitäten, die im engen Tabellenkeller den Unterschied machen können. Sie ist in der Lage, das Tempo zu variieren, Zwischenräume zu besetzen und mit vertikalen Pässen oder eigenen Vorstößen Druck zu erzeugen. Gerade in einer Mannschaft, die offensiv oft um klare Aktionen ringt, wirkt Kowalski wie eine Spielerin, die Spielsituationen einen Schritt schneller antizipiert.

Wer die SGS im Stadion beobachtet hat, erkennt zudem, dass Kowalski häufig ein anderes Spielverständnis zeigt als viele ihrer Mitspielerinnen: Sie scannt permanent das Feld, fordert Bälle in offenen Räumen und denkt Aktionen häufig bereits ein bis zwei Stationen weiter. Diese Übersicht, gepaart mit ihrer technischen Sauberkeit, macht sie zu einer zentralen Figur im Essener Spiel. Wenn sie in den entscheidenden Wochen Verantwortung übernimmt und ihre Qualitäten konstant auf den Platz bringt, könnte meiner Meinung nach genau sie zur Schlüsselfigur im Kampf um den Klassenerhalt werden.



Mein Fazit:

Trotz der schwierigen Ausgangslage und der Verletzung Purtschellers darf die SGS Essen keineswegs abgeschrieben werden. Die Mischung aus erfahrener Defensive, engagiertem Mittelfeld und jungen, entwicklungsfähigen Offensivspielern schafft eine Basis, auf der in den kommenden Wochen Stabilität und Erfolg möglich sind. Die jüngsten Leistungen zeigen, dass das Team kämpfen kann und will – und genau dieser Kampfgeist könnte am Ende den Unterschied machen.

Mein Tipp:

Ich glaube, dass die SGS Essen die Saison auf Platz 12 abschließen wird. Der Abstand ist gering, die Leistungen zuletzt stabiler, und mit Spielerinnen wie Natasha Kowalski, die Spiele lenken und entscheiden können, traue ich dem Team in den direkten Duellen die entscheidenden Punkte zu.