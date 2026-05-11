SGS Essen vor Bundesliga-Abstieg: Nur ein Wunder kann noch helfen

Darf SGS Essen gegen den SC Freiburg jubeln? Und selbst wenn: Gelingt doch noch das unmögliche? Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. – Foto: Markus Verwimp

Heute stehe ich hier und muss zugeben: Die Realität hat meine Erwartungen an die SGS brutal eingeholt.

Es ist der Tag der Wahrheit an der Hafenstraße und wenn ich ehrlich bin, dann fühlt sich das alles gerade komplett surreal an. Vor gerade einmal zweieinhalb Monaten habe ich hier noch voller Überzeugung geschrieben, dass die SGS Essen den Klassenerhalt schaffen wird. Nach dem 1:1 gegen Wolfsburg hatte ich wirklich das Gefühl, dass diese Mannschaft die Kurve bekommt. Ich sprach damals von einer neuen Stabilität in der Defensive, von mentaler Stärke und davon, dass die Mannschaft endlich verstanden hat, worum es im Abstiegskampf geht.

Ich hatte im Februar noch geschrieben, dass Natasha Kowalski die Spielerin sein wird, die diese Mannschaft trägt. Und ganz ehrlich? Sie hat alles versucht. Kowalski hat gearbeitet, dirigiert, Räume gesucht und Verantwortung übernommen. Doch auch sie hatte Spiele in denen sie komplett abgetaucht ist.

Die letzten Wochen haben der SGS komplett den Boden unter den Füßen weggezogen. Das 0:4 gegen Leverkusen war schon ein Schlag in die Magengrube, aber spätestens nach dem 0:3 gegen Nürnberg war klar, dass die Lage dramatisch geworden ist. Ausgerechnet gegen einen direkten Konkurrenten so unterzugehen, hat unfassbar wehgetan. Genau diese Spiele waren es, die man gewinnen musste. Genau diese „Big Points“ habe ich damals angesprochen. Und genau die hat Essen liegen lassen.

Vor allem der Ausfall von Lilli Purtscheller hat die Mannschaft härter getroffen, als viele wahrhaben wollten. Damals dachte ich noch, man könne das kollektiv auffangen. Heute sieht man ganz klar: Das war ein Trugschluss. Ohne ihre Dynamik und Torgefahr fehlte Essen vorne einfach die letzte Konsequenz. Die restlichen Stürmerinnen haben gekämpft, keine Frage, aber am Ende zählt in dieser Liga nur eins: Tore.

Und genau da liegt das Problem.

21 Tore aus 25 Spielen sind schlicht zu wenig, um in der Bundesliga bestehen zu können. Das ist die bittere Wahrheit. Das wilde 4:3 gegen Jena hat zwar nochmal gezeigt, dass diese Mannschaft lebt und kämpfen kann, aber vielleicht kam dieses Lebenszeichen einfach zu spät.

Jetzt ist die Situation brutal einfach.

Essen MUSS Freiburg schlagen.

Es gibt keine Ausreden mehr, keine Rechenspiele ohne eigenen Sieg und keine zweite Chance. Gleichzeitig muss der HSV in München komplett auseinanderfallen. Und genau das macht diese Situation so verrückt. Die SGS braucht nicht nur Schützenhilfe vom FC Bayern München, sondern eigentlich schon eine komplette Demütigung der Hamburgerinnen, damit das Torverhältnis überhaupt noch realistisch aufgeholt werden kann.

Dass Bayern den HSV hoch schlagen kann, ist allerdings nicht unmöglich. Das Hinspiel endete bereits deutlich - 6:0 - und genau daran klammern sich jetzt alle an der Hafenstraße. Ganz Essen wird heute gleichzeitig nach Freiburg und München schauen. Jeder Treffer der Bayern könnte plötzlich Gold wert sein. Die SGS müsste aber selber mit mindestens drei Toren gewinnen, damit Bayern nicht gleich zweistellig gewinnen muss.

Und deswegen darf man eines nicht vergessen: Selbst wenn Bayern liefert, muss die SGS erstmal ihren eigenen Job machen.

Genau das ist der Punkt, der mir Sorgen macht.

Denn die Mannschaft wirkte in den letzten Wochen oft verunsichert. Die Defensive, die ich vor zweieinhalb Monaten noch als gefestigt beschrieben habe, begann plötzlich zu wackeln. Fehler schlichen sich ein, einfache Gegentore zerstörten Spiele und mit jedem Rückschlag wurde die Angst größer. Man hat teilweise gespürt, wie schwer die Beine geworden sind. Ein klarer Vorsprung gegen Jena wurde fast noch aus der Hand gegeben!

Aber genau deshalb ist dieses Spiel vielleicht auch eine riesige Chance.

Denn Abstiegskampf entscheidet sich nicht nur über Qualität, sondern über Mentalität. Über Wille. Über die Frage, wer bereit ist, wirklich alles auf dem Platz zu lassen. Und genau das muss Essen heute zeigen.

Ein Abstieg wäre nämlich weit mehr als nur ein sportlicher Rückschlag.

Die SGS Essen ist der letzte echten Traditionsvereine im deutschen Profi-Frauenfußball, der nicht einfach von einem reichen Männerclub getragen wird. Während andere Vereine mit Millionenbudgets arbeiten, lebt Essen seit Jahren von Talentförderung, Leidenschaft und harter Arbeit. Genau deshalb wäre ein Abstieg ein Schock für den gesamten Verein.

Die finanziellen Folgen wären enorm. Weniger TV-Gelder, weniger Aufmerksamkeit, schwierigere Sponsorensuche. Dazu kommt die große Angst vor einem Ausverkauf der Talente. Spielerinnen wie Natasha Kowalski, die bereits nach Leverkusen gewechselt ist, oder andere junge Hoffnungsträgerinnen wären wohl kaum zu halten, wenn die SGS den Gang in die Zweitklassigkeit antreten müsste.

Und genau deshalb fühlt sich dieses Spiel nicht wie ein normales Bundesligaspiel an.

Es geht vielleicht um die Zukunft dieses Vereins.

Vor zweieinhalb Monaten habe ich geschrieben, dass Essen am Ende Platz 12 holen wird. Heute braucht dieser Tipp fast schon ein Fußballwunder. Vielleicht, weil diese Mannschaft schon so oft abgeschrieben wurde, vielleicht, weil die Hafenstraße schon immer dann am lautesten war, wenn niemand mehr an sie geglaubt hat, gelingt das doch noch. Aber es bleibt unrealistisch.

Heute zählt kein Taktik-Gerede mehr. Keine schönen Analysen. Keine Statistiken.

Heute zählt nur Kampf.

Und vielleicht schreibt die SGS Essen heute tatsächlich noch eines dieser völlig verrückten Fußballmärchen, über die man in ein paar Jahren immer noch spricht.

Doch Realistisch betrachtet steht die SGS Essen mit einem Bein in der 2. Bundesliga — denn selbst ein eigener Sieg wird am Ende wohl nicht mehr reichen.