SGS Essen verstärkt sich mit Offensiv-Talent Laura Bröring

„Wir freuen uns sehr, dass sich Laura für uns entschieden hat. Mit ihr gewinnen wir eine Spielerin, die viel Qualität, Torgefährlichkeit und Entwicklungspotenzial mitbringt. Trotz ihres jungen Alters verfügt sie bereits über wertvolle Erfahrung“, sagt Daniel Kraus, sportlicher Leiter der SGS Essen. Bröring begann das Fußballspielen BV Cloppenburg/SV Bethen und wechselte 2019 nach Meppen, wo sie bislang 69 Pflichtspiele in der 2.Liga absolvierte und in der aktuellen Saison bereits 14 Tore erzielte.
Nun folgt im Sommer der nächste Schritt ihrer Karriere in Essen-Schönebeck.
„Ich freue mich sehr darauf, bald für die SGS auflaufen zu dürfen. Die Gespräche mit den
Verantwortlichen haben mich sofort überzeugt und ich habe direkt gespürt, dass der Verein perfekt zu mir passt. Ich möchte mich hier sportlich und persönlich weiterentwickeln und meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind“, sagt Bröring