SGS Essen verstärkt sich mit Offensiv-Talent Laura Bröring Die SGS Essen verstärkt sich zur kommenden Saison mit Laura Bröring. Die 19-jährige Stürmerin wechselt vom SV Meppen ins Ruhrgebiet und wird künftig das Trikot der SGS Essen tragen. von SGS Essen · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Laura Bröring schlägt bei der SGS auf. – Foto: Spielerprofil

„Wir freuen uns sehr, dass sich Laura für uns entschieden hat. Mit ihr gewinnen wir eine Spielerin, die viel Qualität, Torgefährlichkeit und Entwicklungspotenzial mitbringt. Trotz ihres jungen Alters verfügt sie bereits über wertvolle Erfahrung“, sagt Daniel Kraus, sportlicher Leiter der SGS Essen. Bröring begann das Fußballspielen BV Cloppenburg/SV Bethen und wechselte 2019 nach Meppen, wo sie bislang 69 Pflichtspiele in der 2.Liga absolvierte und in der aktuellen Saison bereits 14 Tore erzielte.