SGS Essen verpflichtet Shari van Belle aus Lüttich

„Shari ist eine Mittelfeldspielerin mit dem besonderen Etwas“, meint Teamchef Robert Augustin. Sie verfügt über eine starke Ballbehandlung und spielt sehr gute offensive Pässe.“ Bereits beim letzten Testspiel gegen die SG Andernach lief van Belle eine Halbzeit lang für die SGS auf und erzielte dabei gleich ihren ersten Treffer. „Sie hat in ihren ersten 45 Minuten sofort gezeigt, dass sie sich nahtlos in unser Spiel einfügen wird“, ergänzt der 33-Jährige.



Van Belle, die sich im zentralen Mittelfeld am wohlsten fühlt, bringt die Erfahrung von insgesamt 114 Spielen in der höchsten belgischen Spielklasse mit, in denen sie 18 Mal ins Schwarze traf. Außerdem stehen bereits zwölf Einsätze für die belgische Nationalmannschaft sowie 35 Spiele für die U-Mannschaften ihres Heimatlandes auf ihrem Konto.

„Es fällt mir zwar nicht leicht, meine Komfortzone in Belgien zu verlassen, aber ich möchte mich als Spielerin immer weiterentwickeln und es fühlt sich wie der richtige Schritt an“, verrät van Belle. „Ich möchte mich persönlich und gemeinsam mit dem Team verbessern und für die eine oder andere Überraschung sorgen. Ich freue mich sehr auf die SGS-Fans und meine ersten Spielminuten in der Bundesliga.“